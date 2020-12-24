Faiz artırımı sonrası Dolar/TL'de son durum

24 Aralık 2020 Perşembe, 09:02

Serbest piyasada 7,6430 liradan alınan dolar, 7,6450 liradan satılıyor. 9,3380 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,3400 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6290 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 9,3060 lira olmuştu.

DOLAR/TL FAİZ ARTIRIMININ ARDINDAN DÜŞÜŞTE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Aralık ayı politika toplantısından 200 baz puanlık faiz artırımı kararı çıktı. Bir hafta vadeli repo ihalelerinin faizi yüzde 17'ye yükseldi.

Uzmanların medyan beklentisi politika faizinde 150 baz puanlık artırıma gidileceği yönündeydi.

Dün fazla değişmeyerek 7.6428 seviyesinden kapatan Dolar/TL kuru bugün sabah saatlerinde yatay bir seyir izlemesinin ardından TCMB'nin faiz kararı sonrasında düşüşe geçti.

Dolar/TL karar sonrasında 7.5618'e kadar çekilmesinin ardından TSİ 14.05'te yüzde 1 düşüşle 7.5663 ve Euro/TL yüzde 0.96 ekside 9.2353 seviyesinden işlem gördü. Kur sepeti 8.4015'e geriledi.

Borsa İstanbul'da Çarşamba gününü yüzde 0.90 yükselerek 1,417.66 puan ile rekor seviyeden tamamlayan BIST 100 Endeksi bugüne yükselişle başladı. Endeks, faiz artırımının ardından yükselişini hızlandırdı.

Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal'ın ilk toplantısında 2 yılın en sert faiz artışı yapılmış ve politika faizi 475 baz puan artışla yüzde 15'e çıkarılmıştı. Tüm fonlamanın haftalık repodan yapılmasına karar verilmişti.