Faiz artırımı sonrası Dolar/TL'de son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 7,6450 liradan, Avro 9,3400 liradan güne başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Aralık ayı politika toplantısında 200 baz puan faiz artırdı. Karar öncesinde sakin bir seyir izleyen dolar/TL, faiz artırımının ardından düşüşe geçti.
Serbest piyasada 7,6430 liradan alınan dolar, 7,6450 liradan satılıyor. 9,3380 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,3400 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6290 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 9,3060 lira olmuştu.
DOLAR/TL FAİZ ARTIRIMININ ARDINDAN DÜŞÜŞTE
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Aralık ayı politika toplantısından 200 baz puanlık faiz artırımı kararı çıktı. Bir hafta vadeli repo ihalelerinin faizi yüzde 17'ye yükseldi.
Uzmanların medyan beklentisi politika faizinde 150 baz puanlık artırıma gidileceği yönündeydi.
Dün fazla değişmeyerek 7.6428 seviyesinden kapatan Dolar/TL kuru bugün sabah saatlerinde yatay bir seyir izlemesinin ardından TCMB'nin faiz kararı sonrasında düşüşe geçti.
Dolar/TL karar sonrasında 7.5618'e kadar çekilmesinin ardından TSİ 14.05'te yüzde 1 düşüşle 7.5663 ve Euro/TL yüzde 0.96 ekside 9.2353 seviyesinden işlem gördü. Kur sepeti 8.4015'e geriledi.
Borsa İstanbul'da Çarşamba gününü yüzde 0.90 yükselerek 1,417.66 puan ile rekor seviyeden tamamlayan BIST 100 Endeksi bugüne yükselişle başladı. Endeks, faiz artırımının ardından yükselişini hızlandırdı.
Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal'ın ilk toplantısında 2 yılın en sert faiz artışı yapılmış ve politika faizi 475 baz puan artışla yüzde 15'e çıkarılmıştı. Tüm fonlamanın haftalık repodan yapılmasına karar verilmişti.
En Çok Okunan Haberler
- Alaattin Çakıcı’nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı
- İlahiyatçı Cemil Kılıç'tan Ali Erbaş'a sert tepki
- İBB'den İstanbulluları sevindirecek toplu taşıma kararı
- Soylu’dan AİHM’in Demirtaş kararına ilişkin açıklama
- PACE'den Selahattin Demirtaş açıklaması
- Sifil'e destek veren 'baş imam'a Özdil'den yanıt
- Ayasofya'nın 'baş imamı'na Akman'dan sert yanıt
- Koronavirüsün ilk olarak Wuhan’da çıkmadığı ortaya çıktı
- Özdil ve Akman'la ilgili çağrıyı haklı buldu!
- Korkutan sonuç! Vaka sayısında 4 ilde 4 kata varan artış
Video Haberler
- HDP'li Gergerlioğlu’ndan Soylu’ya yanıt
- Bekir Coşkun'un adı Buca'da ölümsüzleşecek
- AKP'li Çelik'ten o görüntüye açıklama
- Mehmet Metiner, Ebubekir Sofuoğlu'nu savundu
- Tuncay Özkan: Çıplak aramayla orada tanıştım
- CHP'li Bakan'dan yüz yüze sınavlar iptal edilsin çağrısı
- Fatih Portakal'dan Erdoğan'a 'Demirtaş' yanıtı
- Aleyna Çakır'ın katil zanlısından ölüm tehdidi
- Cemal Enginyurt'tan AKP'ye ilişkin çarpıcı iddia
- İstanbul'da sosyal mesafeyi hiçe sayan kuyruk
En Çok Okunan Haberler
- Alaattin Çakıcı’nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı
- İlahiyatçı Cemil Kılıç'tan Ali Erbaş'a sert tepki
- İBB'den İstanbulluları sevindirecek toplu taşıma kararı
- Soylu’dan AİHM’in Demirtaş kararına ilişkin açıklama
- PACE'den Selahattin Demirtaş açıklaması
- Sifil'e destek veren 'baş imam'a Özdil'den yanıt
- Ayasofya'nın 'baş imamı'na Akman'dan sert yanıt
- Koronavirüsün ilk olarak Wuhan’da çıkmadığı ortaya çıktı
- Özdil ve Akman'la ilgili çağrıyı haklı buldu!
- Korkutan sonuç! Vaka sayısında 4 ilde 4 kata varan artış