Dolar ve Avro'da ne kadar oldu: İşte son rakamlar
İstanbul serbest piyasada dolar 7,3050 liradan, Avro 9,0000 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,3030 liradan alınan dolar, 7,3050 liradan satılıyor. 8,9980 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,0000 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3450 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 9,0380 lira olmuştu.
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