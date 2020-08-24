Dolar yeni haftaya yükselişle başladı

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 09:28

Dolarda geçtiğimiz haftanın son işlem gününde baş döndüren bir hareket yaşanmıştı. Güne 7.29'dan başlayan kur Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'doğalgaz keşfi' açıklaması öncesi 7.22'ye gerilemiş açıklama sonrası ise 7.35'e yükselmişti.

Dolar/TL geçen haftayı 7.31'den tamamlarken yeni haftaya 7.3378'den başladı. Avro ise haftaya 8.6556 liradan giriş yaptı.

ABD'de gıda ve ilaç düzenleme kurumu FDA tarafından iyileşen COVID-19 hastalarının kanından alınacak plazmanın tedavi yöntemi olarak kullanılmasına verilen onayın ardından salgının hız kaybedeceği umutları artmış durumda. Bu gelişme piyasalarda bu hafta risk iştahını artırabilir.