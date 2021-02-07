Dolar/TL haftaya nasıl başlayacak? Dolarda düşüş devam edecek mi?

07 Şubat 2021 Pazar, 12:24

Ekonomik sorunlar ve salgın etkisiyle uzun süredir 7-8 TL bandında seyreden dolar/TL geçtiğimiz hafta son altı ayın en düşük seviyesi olan 7.07 TL’yi gördü. Doların önümüzdeki hafta düşüş seyrini devam ettirip ettirmeyeceği ise merak konusu oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın son raporuna göre, 29 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 856 milyon dolar artışla 53 milyar 367 milyon dolara çıktı.

Pandemi döneminde bir ara 643 puan seviyesine kadar yükselen Türkiye'nin 5 yıl vadeli kredi temerrüt takas (CDS) primi ise 300 kritik puanın altına gerileyerek 295 seviyesine çekildi. Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon hedefleme stratejisi doğrultusunda sıkı para politikasına geçmesi ve 'Gerekirse daha fazla sıkılaştırmaya gideriz' mesajlarının piyasalarda realize olmasıyla 2021 yılında dolar kurundaki zayıf seyir güçlendi. Bu yaşanan gelişmelerin ışığında dolar/TL’nin hafif düşüş seyrini sürdüreceği yorumları geldi.

Kaynak: Yeniçağ