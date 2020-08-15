Dört yaşındaki çocuğu kaçırıp fidye isteyen iki kişi yakalandı

15 Ağustos 2020 Cumartesi, 10:19

İddiaya göre, oto alım-satım işi yapan Suriyeli A.A.'nın dört yaşındaki oğlu H.A., Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'ndeki evlerinin önünde, dokuz yaşındaki ablasıyla oynadığı sırada iki kişi tarafından kaçırıldı. Ardından baba A.A.'yı gizli numaradan arayan iki şüpheli, 250 bin TL fidye istedi. A.A. da hemen polise başvurdu.

ÜÇ SAAT SONRA YAKALANDILAR

Geniş çaplı araştırma yapan Gasp Büro Amirliği ekipleri, MOBESE kamerası görüntülerinden çocuğun kaçırıldığı otomobilin plakasını tespit etti. Kaçırılma olayından üç saat sonra Akdam Mahallesi'nde otomobilin yolunu kesen ekipler, H.A.'yı kurtarıp, Suriye uyruklu şüpheliler L.S. ve M.G.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada bir pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirdi. Çocuk ailesine teslim edildi.

'BİZ YAPMADIK'

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "Biz yapmadık. Başkası yaptı. Biz fidye istemedik" dedi.