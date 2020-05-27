Dostlar Tiyatrosu bayramda Simyacı’yı erişime açtı
Paulo Coelho’nun aynı adlı romanından uyarlanan oyunu Mehmet Ulusoy yönetiyor. Oyunda, Tülay Günal, Emre Kınay ve Genco Erkal rol alıyor.
Dostlar Tiyatrosu prodüksiyonunda ilk kez 1996-97 tiyatro sezonunda sahnelenen, Paulo Coelho’nun aynı adlı romanından uyarlama Simyacı, bayramda Genco Erkal’ın YouTube sayfası üzerinden erişime açıldı. Sırayla, Marx’ın Dönüşü, Sivas 93, Yalınayak Sokrates, Aymazoğlu ile Kundakçılar ve Nereye Gidiyoruz?’u seyirciyle buluşturan Dostlar Tiyatrosu’nun, Simyacı’yı erişime açtığını Genco Erkal Twitter hesabından; “Simyacı şimdi YouTube kanalımda yayına girdi. https://www.youtube.com/watch?v=pxFHUfJZZJE … Lütfen abone olun. Paulo Coelho’nun aynı adlı romanından uyarlanan oyunun kadrosu, Tülay Günal, Emre Kınay, Genco Erkal sevgili yönetmenimiz unutulmaz Mehmet Ulusoy’la birlikte” diyerek duyurdu.
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