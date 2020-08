'Dostlarımızı sokağa bırakmayın'

14 Ağustos 2020 Cuma, 08:15

Sahiplenilen kedi ve köpeklerin pek çoğunun, yaz mevsiminin bitmesi ile sokaklara terk edildiğini hatırlatan İlkay Girgin Erdoğan, “İlçemizin en büyük sorunları arasında, yaz sonunda sokaklara terk edilen çaresiz durumdaki hayvanlar geliyor. Yurttaşlarımızdan ricamız, can dostlarımızı kendi evlatları gibi görmeleri ve evlerine dönerken sokaklara terk etmemeleri...Yeni Bakım Merkezi’miz açıldığında, can dostlarımıza çok daha uygun ve sağlıklı koşullarda hizmet vereceğiz. Ancak sokaklara terk edilen hayvanların sayısı, hizmet kapasitemizin çok üzerinde. Hayvansever vatandaşlarımızdan satın almak yerine can dostlarımızı barınak ve bakımevlerinden sahiplenmelerini rica ediyoruz” dedi.