DSÖ ve bilim insanlarından uyarı: 'Yüz maskelerinin etkisi yağmurda azalıyor'

08 Ekim 2020 Perşembe, 09:23

Sağlık örgütü ve bir dizi uzman, yüz maskelerinin nemlendiklerinde değiştirilmeleri gerektiğini belirtti ve hükümet yetkililerini yağmurlu havada maske takmaya dair kamuoyuna "açık tavsiyelerde" bulunmaya çağırdı.

Birleşik Krallık'ta (BK) dış mekanlarda yüz maskesi takılması zorunlu olmasa da bazı insanlar iki mevki arasında yürürken maskelerini takmayı tercih ediyor.

King's College London'dan genetik epidemiyoloji profesörü Tim Spector, The Times'a şunları söyledi:

"Artık halka açık tavsiyeler verilmesi faydalı olacaktır. Maskelerin düzenli olarak değiştirilmesi gerekiyor ve bunu anlamak özellikle nemli ve yağmurlu havalarda önemli."

Danışman kardiyolog Aseem Malhotra şunları ekledi:

"İnsanlar kötü havalarda alışveriş ve seyahat ettiğinde maskelerin nemleneceği açık. İnsanları bu durumun maskelerini etkisiz hale getirebileceğine dair bilgilendiren bir kamuoyu kampanyası yürütülmüyor."

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, BK Sağlık ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'nın resmi kılavuzuna göre halkın "nemlenmesi veya dokunulması halinde yüz maskelerini değiştirmesi" gerekiyor.

'EN AZ ÜÇ FARKLI MALZEME KATMANINDAN OLUŞMALI'

Benzer şekilde DSÖ'den gelen bir tavsiye de kumaş yüz maskelerinin en az üç farklı malzeme katmanından oluşması gerektiğini belirtiyor. Öte yandan nemin bu korumayı tehlikeye atabileceği ekleniyor.

Buna göre N-95'lerin enfeksiyonu engellemede en etkili maskelerden olduğu düşünülse de kullanılan dokusuz kumaşın su geçirmez özelliği bulunmuyor. Bu da nemin güvenli ve etkili filtrelemeyi sınırlandırabileceği anlamına geliyor.

DSÖ, "Her tip maske için, uygun kullanım ve bertaraf, maskelerin mümkün olduğunca etkili olmasını sağlamak bulaşmadaki herhangi bir artıştan kaçınmak için hayati önemde" diye belirtti.

Tüm maskeler, ıslak veya gözle görülür düzeyde kirli olmaları halinde değiştirilmeli; ıslak maskeler uzun süreler boyunca kullanılmamalı. Maskenizi nemlenir nemlenmez yeni, temiz ve kuru bir maskeyle değiştirin.

DSÖ'nün kanser programının eski yöneticisi Karol Sikora şunları söyledi: "Nem maskeleri gözenekli hale getiriyor ve bu yüzden her türden maske nemli havada dayanıksız hale geliyor."

Sikora özellikle de son zamanlarda BK'nin genelini etkisi altına alan yağmurlu hava göz önüne alındığında, kamuoyuna "yetkililer tarafından açık tavsiyeler verilmesi gerektiğini" ekledi.

Bu yorumlar, Boris Johnson'ın yüz maskeleriyle ilgili, İngiltere'de maske takmanın zorunlu olduğu mekanların sayısını artıran yeni yönetmeliği duyurmasının ardından geldi.

Halkın dükkanlar, süper marketler ve toplu taşıma araçlarında maske takması halihazırda zorunluydu. Ancak yeni yönetmelikle birlikte halkın taksiler, kiralanmış özel araçlar ve konuk ağırlayan işletmelerde de (müşterilerin yiyip içmediği zamanlarda) maske takması bekleniyor.

Johnson ülkenin "riskli bir dönüm noktasına" ulaştığını ve artık hükümetin "zamanında yapılan müdahale sorunları büyümeden önler" ilkesiyle hareket ettiğini söyledi.