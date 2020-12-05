DSÖ ve BM’den uyarı: Koronavirüs aşısı sıfır vaka anlamına gelmez

05 Aralık 2020 Cumartesi, 15:27

Yaklaşık 10 aydır mücadele edilen ve 65 milyon vaka sınırını aşan corona virüs ile ilgili geliştirilen aşıların uygulama takvimi yavaş yavaş ortaya çıkarken Dünya Sağlık Örgütü’nden uyarı geldi. Örgüt, aşıların geliştirilmesinden ötürü rehavete kapılan kişileri uyararak virüse kayıtsız kalınmaması konusunda uyarıda bulundu.

‘YAVAŞ YAVAŞ TÜNELİN UCUNDAKİ IŞIK GÖRÜLÜYOR’

NTV'nin aktardığı habere göre, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus tarafından yapılan açıklamada, "Aşılardaki ilerleme hepimize destek ve güvence sağlıyor, yavaş yavaş tünelin ucundaki ışığı görmeye başlıyoruz” ifadeleriyle aşı çalışmalarının katkısının altını çizerken "Bununla birlikte DSÖ, salgının sona erdiğine dair artan bir algıdan endişe duyuyor. Gerçek şu ki, halihazırda dünyanın birçok yerinde virüs hala çok yüksek seviyelerde. Bu da hastaneler, yoğun bakım üniteleri ve sağlık çalışanları üzerinde muazzam baskı oluşturuyor” şeklinde konuştu.

'EĞER ÖNLEM ALINMAZSA KISIR DÖNGÜYE GİRERİZ'

Ghebreyesus, "Avrupa'daki bazı ülkeler, teması engelleyen katı önlemler alarak virüsün bulaşmasını azaltmayı başardı. Daha önce görüldüğü gibi, bu önlemler kaldırıldıkça, insanlar kendi önlemlerini almalılar. Eğer almazlarsa vaka sayısı tekrar yukarı çıkar ve bir kısır döngüye gireriz” ifadeleriyle aşı çalışmalarına rağmen insanların önlemleri elden bırakmamalarının önemini bir kez daha vurguladı.

'VERDİĞİMİZ KARARLAR,AİLEMİZ İÇİN YAŞAM YA DA ÖLÜM ANLAMINA GELEBİLİR'



Dünya Sağlık Örgütü’nde salgının yönetiminden sorumlu Maria Van Kerkhove ise,”Koronavirüsün bulaşma sayısını azaltmak için kişilerin tatil sezonunda ne yaptıklarına dikkat etmesi gerekiyor” şeklinde uyarıda bulunurken Van Kerkhove, "Şimdi verdiğimiz kararlar bizim için, ailemiz için yaşam ya da ölüm anlamına gelebilir" diye ekledi.

BM’DEN UYARI: AŞILAR BİZE BÜYÜK BİR GÜÇ SAĞLAYACAK

BM ajansının acil durumlardan sorumlu üyesi Mike Ryan da, "Aşıların varlığı corona virüsün sıfıra ineceği anlamına gelmez. Aşıların geliştirilmesi ve aşılama işlemleri corona virüse karşı bize büyük bir güç sağlayacak, mücadelemize yeni bir güç ekleyecek. Ancak, aşılar kendi başlarına bir şey ifade etmiyorlar. Aşıları mevcut halk sağlığı stratejimize eklememiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.