DSÖ yayınladı, trans yağ miktarı artık izlenebilecek

19 Ocak 2021 Salı, 14:20

Endüstriyel trans yağlara kısıtlama getiren Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Belirli Diğer Öğelerin Eklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 7 Mayıs 2020 tarihli ve 31120 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştı. Yapılan değişiklikle, 100 gr yağda 2 gr’dan az endüstriyel trans yağ kısıtlaması 1 Ocak 2021 tarihinde başladı. Bu kısıtlamadan gıda sektörüne hammadde tedarik eden dev gıda endüstrileri muaf tutuldu. Türkiye’de de kullanılan önceki analiz metodu ile hayvansal trans yağlar ile endüstriyel trans yağlar birbirinden ayırt edilemiyordu. Kısıtlamanın izlenmesi ve gerektiğinde yaptırım uygulanması mümkün değildi. Sağlığa Evet Derneği düzenlemenin uygulanmasında zorluklar olacağı konusunda uyarı yapmıştı. Yeni protokolde bildirilen analiz metodu kullanılmaya başlandığında, yönetmelik değişikliği fiilen yürürlüğe girmiş olacak.

Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, trans yağ tüketiminin yılda 500 bin kişinin ölümüne neden olduğunu anımsatarak “Dünya Sağlık Örgütü trans yağ tüketiminin günlük toplam enerji alımının yüzde 1'inden daha az olması gerektiğini belirterek, 2023 yılına kadar endüstriyel olarak üretilen trans yağların küresel gıda tedarikinden tümden kaldırılmasını öngörüyor” dedi. Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Tanzer Gezer ise, gıdalarda kullanılan endüstriyel trans yağlar ile hayvansal kaynaklı trans yağları birbirinden ayrıştıracak analiz metodunun nihayet belirlendiğine dikkat çekerek, “Türkiye’nin bu metodu en kısa zamanda uygulamaya alması önemlidir. Tarım ve Orman Bakanlığı, endüstriyel trans yağların kısıtlanması yönünde gösterdiği kararlılığı, yönetmeliğe uyumu izlemek için de göstereceğine inanıyoruz. En kısa zamanda ilgili laboratuvarların alt yapılarının tamamlanması ve yeterliliği olan laboratuvarların sayılarının arttırılarak tüm ülkeye yayılması önemlidir” diye konuştu.