DSÖ'den 'Covid-19 salgınının kökeni' araştırması

11 Ocak 2021 Pazartesi, 12:18

Çinli yetkililer, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Covid-19 salgının ortaya çıkışını araştırmakla görevli uluslararası uzman ekibinin 14 Ocak'ta Çin'e geleceğini açıkladı.

Beijing'in onayının eksikliği, 10 kişilik ekibin ilk ortaya çıkan vakaları araştırma görevinin ertelenmesine neden olmuştu. Çin bu durumu "yanlış anlaşılma" olarak nitelemişti.

Çin Ulusal Sağlık Komsiyonu, Ocak'ın başında gerçekleşmesi planlanan ve ertelenen ziyaretin güncel tarihini duyurdu ancak ekibin programına dair detayları açıklamadı.

Çin, virüsü saklayarak erken müdahele edilmesini geciktirmekle ve Wuhan kentinde 2019'un sonlarına doğru çıkan virüsün yayılmasına izin vermekle suçlanıyor.

ABD, DSÖ öncülüğünde "şeffaf" bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulunurken Çinli bilim insanlarına ön araştırmanın ilk aşamasını gerçekleştirmesine izin veren soruşturmanın şartlarını eleştirdi.