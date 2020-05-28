DSÖ'den kritik koronavirüs açıklaması: Türkiye de listede!

28 Mayıs 2020 Perşembe, 15:21

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge video konferans yöntemiyle bir basın toplantısı düzenledi. Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da düzenlenen basın toplantısında Kluge, güncel veriler ile ilgili detayları paylaştı.

Sözcü’de yer alan habere göre; DSÖ’nün Avrupa ofisine koronavirüs vakalarının gelmesinin üzerinden tam dört ay geçtiğini söyleyen Kluge, “Avrupa’da bugüne kadar 2 milyondan fazla doğrulanmış Covid-19 vakası tespit edildi. Trajik olan ise 175 binden fazla insanın ölmesi oldu. DSÖ’nün elindeki verilere göre Covid-19’dan ölenlerin yüzde 94’ü 60 yaşın üzerinde ve yüzde 59’u erkek. Yaşamını yitirenlerden yüzde 97’sinin en az bir rahatsızlığı vardı. Bu hastalıklar arasında başı çeken ise kardiovasküler rahatsızlıklardı” dedi.

TÜRKİYE DE LİSTEDE

Son 14 gün içerisinde Avrupa bölgesindeki vaka sayısının yüzde 15 arttığını açıklayan Dr. Kluge, “Avrupa’daki vaka sayısı küresel vakaların yüzde 38’ine denk geliyor ve Avrupa’daki ölümler dünya çapındaki ölümlerin yüzde 50’sine denk geliyor” ifadesini kullandı.

Kluge, son 14 gün içerisinde kümülatif olarak vaka sayısında artış yaşayan 5 ülke olduğuna dikkat çekerken, “Vaka sayısı en çok artan ülkeler Rusya, Birleşik Krallık, Türkiye, Belarus ve İtalya. İspanya, İtalya, Birleşik Krallık ve Fransa’daki ölümler, Avrupa’daki ölümlerin yüzde 72’sine denk geliyor” ifadesini kullandı.

Dr. Kluge, “İnsanlar olmadan ekonomi olmaz” derken, sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalarının uygun bir şekilde gevşetilmesi gerektiğini dile getirdi.