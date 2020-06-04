DSÖ'den 'mutasyon' uyarısı

04 Haziran 2020 Perşembe, 09:51

Tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgınında ikinci dalga ve mutasyon tartışmaları sürüyor. Çok sayıda bilim insanı virüsün mutasyon geçirerek daha da öldürücü bir hale gelme olasılığından bahsederken, DSÖ bu iddiaları reddetti. Dr. Maria Van Kerkhove, “RNA virüslerinde olduğu gibi zaman içinde normal değişimler gösteriyor. Bu değişimlerden hiçbiri hastalığı daha bulaşıcı veya ölümcül yapmıyor” ifadelerini kullandı.

"SALGIN BİTMEKTEN ÇOK UZAK"

Dünyanın birçok bölgesinde normalleşme adımları atılmasına da değinen Kerkhove, buna rağmen salgının ABD, Meksika ve Brezilya’da hızla can almaya devam ettiğine dikkat çekti. Hijyen ve sosyal mesafe kurallarının hala çok önemli olduğunu ifade eden Kerkhove, “Salgın henüz bitmekten çok uzak. İnsanlar yasaklardan yoruldu. Ancak kısıtlamaları yavaşça kaldırmalı ve önlemleri uygulamalıyız” dedi.

"KISITLAMALAR DAHA SERT DÖNER"

Kerkhove, bu şekilde bir yol izlenmezse ekonomik açıdan daha yıkıcı sonuçların doğabileceğini de vurgularken, “Salgında kontrolü kaybeden ülkeler daha sert kısıtlamaları ve karantina kurallarını yeniden devreye sokabilir. Bu da insanları hayal kırıklığı ve öfke duymaya sevk edebilir” diye konuştu.