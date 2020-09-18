Dünya Bankası’na göre, salgın yasakları kalksa da küresel toparlanma 5 yıl sürebilir

18 Eylül 2020 Cuma, 05:00

Fed’in önceki günkü faiz kararını beklendiği gibi değiştirmemesi ancak hedeflemelerde iyimser revizyona gitmesi dolara yaradı. Fed’in artık enflasyonun yüzde 2’yi aşmasına müsamaha gösterecek olması ABD Hazine tahvil getirilerini yükselterek doları destekledi. Yurtiçinde ise her geçen gün rekor tazeleyen dolar/TL, dün sabah tarihi zirvesini 7.56’nın üzerine taşıdı. Dolar/TL kuru önceki gece yarısı da 7.5490’ı görmüştü. Güne 8.8201/8.8303 seviyesinden başlayan Avro/TL ise gün içinde 8.9377’ye kadar yükseldi. Dünya borsalarına paralel bir şekilde güne satıcılı başlayan BİST 100 de günü yüzde 0.32 artışla tamamladı.

DÖVİZE KAÇIŞ SÜRÜYOR

Türk Lirası’nın değer kaybı hızlanırken, vatandaşın dövize kaçısı da artarak devam ediyor. Merkez Bankası’nın (TCMB) her hafta düzenli olarak açıkladığı para banka istatistikleri verileri, yurtiçi yerleşiklerin döviz hesaplarındaki artışı bir kez daha gözler önüne serdi. Buna göre, yurtiçi yerleşiklerin döviz hesapları, 11 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 237 milyon dolarlık artışla 218 milyar 679 milyon dolara çıktı. Yaşanan artışın 257 milyon dolarlık kısmı bireysel hesaplardaki artıştan; 980 milyon dolarlık kısmı tüzel hesaplardaki artıştan kaynaklandı.

TCMB’nin brüt döviz rezervlerindeki erime yatırımcıyı endişelendirmeyi sürdürüyor. Ancak haftalık bazda (11 Eylül haftasında, bir önceki haftaya göre) 400 milyon dolar artarak 45 milyar 281 milyon dolara çıktı.

TOPARLANMA 5 YIL SÜRER

Öte yandan, Dünya Bankası’nın Baş Ekonomisti Carmen Reinhart, dünya ekonomisinin koronavirüsün etkilerinden toparlanmasının beş yıl kadar sürebileceğini söyledi. Reinhart, “Koronavirüs yasakları kalkınca hızlı bir toparlanma olacaktır ancak ekonominin tamamen toparlanması beş yıl kadar sürebilir” dedi.

Reuters’ın haberine göre Reinhart, salgının neden olduğu resesyonun bazı ülkelerde diğerlerinden daha uzun süreceğini ve yoksul ülkelerin varlıklı ülkelere kıyasla daha çok etkileneceğine vurgu yaptı.

Reinhart, küresel yoksulluk oranının yaşanan kriz nedeniyle son 20 yılda ilk kez artacağını da ekledi.