Dünya Felsefe Günü de online kutlanıyor

19 Kasım 2020 Perşembe, 11:14

Maltepe Üniversitesi Felsefe Kulübü Dünya Felsefe Günü’nde Prof. Dr. Güncel Önkal’ın vereceği "Filozofların Gözüyle Küresel Salgın ve Sonrası" başlıklı çevrimiçi söyleşi gerçekleştirecek. Söyleşisi 19 Kasım Perşembe saat 14.00’da buradan izlenebilecek



UNESCO tarafından her yıl kasım ayının üçüncü perşembe günü kutlanan “Dünya Felsefe Günü” dolayısıyla Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. İoanna Kuçuradi yayınladığı mesaj ile kişilerin bencilliğini okşayan her türlü olguya karşı insanların insan olma bilincini kazanmalarına yardımcı olmak için felsefeye ve eğitimine görev düştüğünün altını çizdi.

TFK Çocuklar İçin Felsefe Birimi Başkanı Nuran Direk de, “Bu yıl 19 Kasım Perşembe gününün ara tatile rastlanması dolayısıyla Felsefe Günü online kutlanacak. 25. Türkiye Felsefe Olimpiyatı da online olarak 6 Aralık’ta 13 Sınav Merkezi’nde müracaat eden okulların öğrencileriyle gerçekleşecek” diyerek okullara olimpiyat izin yazısını ulaştırdıklarını belirtti.

IOANNA KUÇURADI'NİN MESAJI

“Uyanık gözlerle dünyaya bakmaya başladığımdan beri gördüğüm belki de en zor yılı yaşıyoruz.

İnsan eliyle afetlere dönüştürülen doğa olayları karşısında, yaptıklarıyla insanlığımızı bize hatırlatan insanların yanında, “fırsattan istifade” etmek peşinde olan insanlar, pandemiyle savaşmak için getirilen bazı kısıtlamaları sözüm ona “özgürlük” adına protesto eden kalabalıklar, “zelzeleyle konuştuğunu ve bu konuşma sayesinde zelzelenin durduğunu” internette paylaşanlar, acaba neyin belirtileridirler? Ya da: “kıymetli zamanınızı kendinize saklayın, tezinizi/ödevinizi biz yazalım” şeklinde, cehaletin yol açtığı şaşırtıcı rahatlıkla reklam verenler ve bunu doğal karşılayanlar; tweetlerle uluslararası siyaset yapmayı alışkanlık haline getirenler, dünyanın bugünkü durumu hakkında nelere işaret oluyor?

Bunlar ve sizlerin ekleyebileceği başka birçok yaygın anlayış ve davranışlar, yapılanlar arasında etik değer farkı görememenin –yani “ne olsa, olur”un geçerli olmasının– ve tüketim toplumunun “siz çok önemlisiniz”, başka bir deyişle “müşteri olarak çok önemlisiniz” diyerek kişilerin bencilliğini okşayan reklamlarının ve başka bu gibi olguların hem sonuçları hem de belirtileri olarak görünüyor.

Bu durum karşısında, insanların insan olma bilincini kazanmalarına yardımcı olmak, insan olmanın her birimize yüklediği sorumluluğu ve gerektirdiklerini insan olan herkese hatırlatmak en başta felsefeye ve eğitimine düşüyor.

Bu yıl bu olağandışı koşullarda 18.sini kutladığımız Dünya Felsefe Günü hepimize kutlu olsun.”

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay da Mesaj yayınladı

UNESCO hep felsefe dostu olmuştur. UNESCO'nun kendisi felsefî bir projeyi ? insan hakları felsefesini, Immanuel Kant'ın ya da Bernardin de Saint-Pierre'in felsefesini ? gerçekleştirmekte olan bir kuruluştur. Bir anlamda bu demektir ki, yetkileri felsefenin evrensel çağrısını yansıtan UNESCO'nun kendisi bir felsefedir. Bu Dünya Felsefe Gününde UNESCO sizleri (...) dünyaya ve çevreye ilişkin bu hayranlığı duymaya ve dogmalar ile önyargıların maskesini düşürmeye, kısacası insanlık durumunun evrenselliğini keşfetmeye davet ediyor. (çev.İoanna Kuçuradi)