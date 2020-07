Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 652 bin 332’ye yükseldi

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 10:16

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, 4 milyon 371 bin 839 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 149 bin 849’a ulaştığı bildirildi.

ABD’de salgından en çok etkilenen eyalet sıralamasında birinci konumda olan Kaliforniya eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 453’e, vak’a sayısı ise 459 bin 195’e ulaştı. Kalifornia’nın ardından ikinci sıradaki New York eyaletinde vaka sayısı 439 bin 885 olarak kaydedilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 32 bin 689’a ulaştı. Üçüncü sıradaki Florida’da vaka sayısı 423 bin 855 olurken, ölü sayısı 5 bin 855’e yükseldi.

New York ve New Jersey eyalet yetkilileri virüsü kontrol altına almayı başardı. Mağazalar ve restoranların kapatılması ve maske kullanımının zorunlu hale getirilmesi ile vaka sayısındaki artışın önüne geçildi. New York Valisi Andrew Cuomo hastanelere yatışlarda ve 18 Mart’tan bu yana yoğun bakım hastası sayılarında düşüş olduğunu açıklamıştı.

KORKUTAN TABLO

Amerika Birleşik Devletlerinde Covid-19 vakaları, 40’tan fazla eyalette artışını sürdürürken, sağlık uzmanlarından korkutucu açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, ülkede 15 Ağustos’a kadar korona virüsten ölü sayısının 175 bine çıkabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, ülke çapında tüm zorunlu olmayan işletmelerin yeniden kapanması gerektiğine işaret ediyorlar.

GÜNEY AMERİKA’DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 2 milyon 419 bin 901 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 87 bin 52’ye ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 7’nci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 384 bin 797 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 18 bin 229 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 9 bin 112 olurken, vaka sayısı 345 bin 790’a yükseldi.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bolivya’da son 24 saatte 1148 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 69 bin 429’a yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 2 bin 583; iyileşenlerin sayısı ise 21 bin 169 olarak rapor edildi.

MEKSİKA

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika’da 5 bin 480 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 390 bin 516 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 306 kişi artarak 43 bin 680’e ulaştı.

AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Avrupa’da ise İtalya’da toplam vaka sayısı 246 bin 118 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 107 olarak açıklandı. Almanya’da şu ana kadar 206 bin 741 kişinin enfekte olduğu, bunların arasından 190 bin 600’ünün iyileştiği ve toplamda 9 bin 203 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 821 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika’da ise şu ana kadar 66 bin 26 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 17 bin 438 kişinin iyileştiği açıklandı. İngiltere’de ise toplam vaka sayısı 299 bin 426 olarak raporlanırken, can kaybının 45 bin 752’ye yükseldiği açıklandı.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 15 BİN 700’E ÇIKTI

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 15 bin 700’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 291 bin172’ye çıktığı açıklandı.

BULGARİSTAN

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 340 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 10 bin 427’ye yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 5 bin 355 kişinin de iyileştiği açıklandı.

KAZAKİSTAN

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Kazakistan’da son 24 saatte 1402 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 83 bin 122’ye yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 585 olarak raporlanırken; ülkede toplamda 52 bin 571 kişinin de iyileştiği açıklandı.