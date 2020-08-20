Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 791 bin 34’e yükseldi

20 Ağustos 2020 Perşembe, 10:16

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 701 bin 162 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 176 bin 342’ye ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA’DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2’nci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 3 milyon 460 bin 413 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 111 bin 189’a ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6’ncı sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 558 bin 420 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 26 bin 834 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 10 bin 578 olurken, vaka sayısı 390 bin 37’ye yükseldi.

AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

İtalya’da toplam vaka sayısı 255 bin 278 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 412 olarak açıklandı. Almanya’da şu ana kadar 229 bin 700 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 314 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 969 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika’da ise şu ana kadar 79 bin 479 kişinin enfekte olduğu açıklandı.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 20 BİN 125’E ÇIKTI

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 20 bin 125’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 350 bin 279’a çıktığı açıklandı.



