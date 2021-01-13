Dünya turizminin 2020’de 1 trilyon dolar kaybettiği öngörüldü
Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) 2020 yılı verilerini göre, seyahate çıkamayan 1 milyar turistin turizm sektörünü 1 trilyon dolar kayba uğrattığını açıkladı.
Yavuz, bugüne kadar 100 milyon kişiye bulaşan ve yaklaşık 2 milyon kişinin hayatına mal olan koronavirüs pandemisi tahribatlarının gittikçe ağırlaştığını söyledi. En büyük kaybın 185 milyar dolarla ABD’de olduğunu belirten Yavuz, bu ülkeyi 56.7 milyar dolar kayıpla İspanya’nın, 50.4 milyar dolarla Fransa’nın izlediğini söyledi.
31 MİLYON TURİST HEDEFİ
Yavuz, 2021’de “aylardır dört duvar arasına sıkışmış” ve “bir an önce kendisini bir yerlere atmayı düşünen” 1 milyar turist olacağını savundu. Dünya turizm pastasındaki payı yüzde 3 olan Türkiye’nin tablolardaki yerinin yeniden şekilleneceğini belirtti.
Bu süreçte yakın, güneşli, ferah, sağlık altyapısı kuvvetli ülkelerin öne çıkacağını kaydeden Yavuz, özellikle Adalar, Adria Kıyıları ve Türkiye’nin de içinde olduğu Akdeniz ve Doğu Akdeniz ülkelerinin daha çok şansı olduğunu ileri sürdü.
Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin bu yıl 31 milyon turist, 23.3 milyar dolarlık da turizm gelirini aşmayı hedeflediğini söyledi. Ersoy, “Açıkçası V çıkış bekliyoruz, vaka sayıları hızlı şekilde aşağıya iniyor. Mart ayında vaka sayısında 2 bin, nisanda binli rakamlara aşılamanın da etkisiyle ineriz diye hedefliyoruz. Nisan ayı itibarıyla sezonun açılacağını düşünüyoruz” diye konuştu.
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