Dünyaca ünlü müzik dergisi Q artık çıkmayacak

21 Temmuz 2020 Salı, 10:36

İlk sayısı Ekim 1986’da yayımlanan müzik dergisi Q gelecek hafta piyasaya çıkacak son sayısının kapağına derginin geçmiş sayılarının üst üste dizildiği bir fotoğrafı koydu.

Derginin editörü Ted Kessler’in sosyal medyadan “Kötü bir haberim var” diyerek duyurduğu kapanış haberi birçok sektörü derinden etkileyen koronavirüs salgınının sonuçlarından biri olarak kayıtlara geçti.



Ted Kessler son sayıda tüm Q yazarlarının dergiyle ilgili maceralarını anlatan yazılar yazdıklarını duyururken “bir de iyi yanı var tüm bunların; hepimizi yeni işler için müsaitiz” dedi.

