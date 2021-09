Dünyaca ünlü oyuncu Tanya Fear'a 4 gündür ulaşılamıyor

Ünlü oyuncu Tanya Fear’dan hayranlarını korkutan haber geldi. ABD’nin Los Angeles kentinde yaşayan Fear’dan 4 gündür haber alınamıyor.

Fear’ın menajeri ve ailesi, oyuncuya ulaşamadıklarını ve kayıp ilanı verdiklerini doğruladı. Menajer Alex Cole, yaklaşık iki ay önce Los Angeles’a taşınan Fear ile son olarak sekiz gün önce konuştuklarını söyledi.

Fear’ın ortadan kaybolması sonrası arkadaşları ve hayranları da sosyal medyadan çağrılar yapmaya başladı.

Haber Global'in aktardığına göre, İngiliz yazar Bolu Babalola yaptığı paylaşımda, “Arkadaşım Tanya, Los Angeles’ta Hollywood Bowl bölgesinde kayboldu. 9 Eylül’den bu yana kendisini gören olmadı. Kaybolduğu gün saçları doğal afro görünümündeydi” ifadelerini kullandı.

My friend Tanya has gone missing in the LA/Hollywood Bowl area. She hasn't been seen since 9th September 2021. If anyone has any useful information please call (626)-232-8616 #FindTanyaFear . Would appreciate if those in the area or with reach in that area RT? pic.twitter.com/dmqwKdOlSh