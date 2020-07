Dünyanın en zengin 83 isminden Covid-19 çağrısı: Salgını atlatmak için bizden daha çok vergi alın

Fotoğraf: Reuters (Jose Cabezas)

Dünyanın en varlıklı 83 ismi, hükümetlere çağrıda bulunarak koronavirüs krizinin ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla kendileri de dahil olmak üzere zengin insanlardan daha fazla vergi alınmasını önerdi.

Bu hafta gerçekleşecek G20 Maliye Bakanları Zirvesi’nden önce siyasilere seslenen süper zenginler vergi düzeninin ‘hemen, ciddi derecede ve kalıcı olarak’ gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.

Super-rich call for higher taxes on wealthy to pay for Covid-19 recovery https://t.co/KrCvfRvX7R