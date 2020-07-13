Dünyanın en zengin 83 isminden Covid-19 çağrısı: Salgını atlatmak için bizden daha çok vergi alın
Ben and Jerry Dondurmaları’nın kurucularından Jerry Greenfield, Warehouse’un kurucusu Sir Stephen Tindall, Disney’in varisi Abigail Disney ve İngiliz senarist, yapımcı ve film yönetmeni Richard Curtis’in de aralarında olduğu süper zengin 83 kişi, koronavirüsün ekonomik etkileriyle boğuşan hükümetlere ‘bizim gibi insanlardan daha çok vergi alın’ çağrısında bulundu.
Fotoğraf: Reuters (Jose Cabezas)
Dünyanın en varlıklı 83 ismi, hükümetlere çağrıda bulunarak koronavirüs krizinin ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla kendileri de dahil olmak üzere zengin insanlardan daha fazla vergi alınmasını önerdi.
Bu hafta gerçekleşecek G20 Maliye Bakanları Zirvesi’nden önce siyasilere seslenen süper zenginler vergi düzeninin ‘hemen, ciddi derecede ve kalıcı olarak’ gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.
Super-rich call for higher taxes on wealthy to pay for Covid-19 recovery https://t.co/KrCvfRvX7R— The Guardian (@guardian) July 13, 2020
'HAYIRSEVERLİKLE AŞAMAYIZ'
Yaşanan krizin ne kadar cömert olursa olsun hayırseverlikle aşılamayacağını belirten zenginler, özellikle salgınla mücadelenin ön saflarında çalışanlara borçlu olduklarını vurguladı.
Sputnik'in aktardığına göre; Guardian gazetesiyle paylaşılan açık mektupta şu ifadelere yer verildi; “Koronavirüs dünyayı sarsarken bizim gibi milyonerlerin dünyanın iyileşmesinde kritik bir rolü var. Hayır, bizler yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaları iyileştiren kişiler değiliz. Onları hastanelere taşıyan ambulansları kullanmıyoruz. Market raflarını yeniden stoklamıyoruz veya kapıdan kapıya yiyecek teslim etmiyoruz. Ama paramız var, hem de çok. Şimdi paraya derece ihtiyaç var ve dünyamız bu krizden kurtulurken gelecek yıllarda da buna ihtiyaç duymaya devam edecek.”
Grup, koronavirüsün ekonomik etkilerinin on yıllar boyunca sürebileceğini ve yarım milyar insanı yoksulluğa sürükleyebileceğini vurguladı.
Guardian’ın verdiği bilgiye göre, dünyada ‘ultra zengin’ sınıfına giren ve servetleri 30 milyon doların üzerinde olan 500 binden fazla insan var.
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