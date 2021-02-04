Dünyanın gözü Boğaziçi'nde: Protestolar büyüyor, gençler karşı çıkıyor

04 Şubat 2021 Perşembe, 13:20

Boğaziçi Ünversitesi'nden Siyaset Bilimi dördüncü sınıf öğrencisi bir genç Guardian'a demecinde, "Şu anda çok öfkeliyiz. Bu sadece Boğaziçili öğrenciler ile sınırlı değil, Türkiye'nin her tarafındaki öğrenciler ve gençler duruma tepkili. Devlet bize polisi kullanarak şiddetli bir şekilde saldırdı. Üniversitemizin nasıl yönetilmesi gerektiğini söylediğimizde bizi farklı etiketlerle karalamaya çalışıyorlar. Türkiye'de ekonomik kriz var ve bu sebeple hükümet oy kaybettiğinin farkında. Amaçları insanları ayrıştırmak" dedi.

"Z KUŞAĞI, ERDOĞAN'IN GELECEK VİZYONUNU REDDEDİYOR"

Guardian'da yer alan analize göre, eski kuşaklar yol ve hastane inşa projeleri için Erdoğan'a minnettar olsa da, Z Kuşağına mensup Türkler son yıllarda siyasi istikrarsızlık ve ekonomik çalkantılarla tanımlanan AKP iktidarı dışında bir hükümet görmedi. Bu durum ise Erdoğan iktidarının karşı karşıya olduğu yeni bir sınavı anlamına geliyor.

Analize göre, "Erdoğan'ın 'dindar ve kindar nesil' şeklinde tanımlayarak yetiştirmeye çabaladığı işsiz ve giderek dinden uzaklaşan gençler, Erdoğan'ın Türkiye'nin geleceğine dair vizyonunu reddediyor."

2023'TE 5 MİLYON 'YENİ GENÇ' OY KULLANACAK

Analize göre 1990'ların ortaları ile 2010'ların başları arasında doğanlar, Türkiye'deki 82 milyonluk nüfusun %39'unu oluşturuyor ve bu oran 2023 yılında yapılması planlanan bir sonraki genel seçimlerde oy kullanacak olan yaklaşık 5 milyon yeni seçmeni kapsıyor. AKP'nin oy sayısı azalmaya devam ederken bu demografik değişimin siyasi sonuca büyük bir etkisinin olabileceği konuşuluyor.

Guardian'a konuşan İstanbul Ekonomi Araştırmaları Genel Müdürü Can Selçuki'ye göre, "Türkiye'deki genç işsizlik oranı şaşırtıcı bir şekilde %29 ve son araştırmalarımız yeni mezun işsizlik oranının %37.9 olduğunu gösteriyor. Bu durum oranın daha da yükselebileceği izlenimini uyandırıyor."

"TÜRKİYE ARTIK MERİTOKRASİ İLE YÖNETİLMİYOR"

Selçuki'ye göre, "İki şey göze çarpıyor: Bu gençler oldukça bağımsız, düşüncelerini kolay ifade edebilen ve ne istediklerini bilen insanlar. Gezi Parkı olaylarında böyle değildi. İnsanlar çok çalışmaktan ve artık bu şekilde devam edememekten şikayetçi, çünkü Türkiye artık meritokrasi sistemi ile yönetilmiyor."