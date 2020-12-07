Dürümlü katliamı sanığına 17 kez ağır müebbet hapis cezası onandı

07 Aralık 2020 Pazartesi, 15:29

Patlamada 2 kardeşini, amcasını ve 13 kuzenini kaybeden Hacı Yaman, failin cezalandırılmasının acılarını hafifletmediğini ama devletin bu failleri yakalayıp cezalandırmasının kendileri için bir teselli oluşturduğunu söyledi.



Sur ilçesi, Tanışık köyü Dürümlü mezrasında, 12 Mayıs 2016'da PKK’li teröristlerin kamyona yüklü 15 ton patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 16 kişi şehit olurken, 23 kişi de yaralandı.

Kendi aracıyla patlayıcı yüklü kamyona öncülük eden ve olaydan sonra yakalanan Burhan Taş, yargılandığı dava sonucunda katlettiği her köylü için birer kez, ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmaktan da bir kez olmak üzere toplam 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır Bölge İstinaf Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi hukuken geçerli ve elverişli delillerinin incelenmesinde, verilen yerel mahkeme kararında hukuken bir isabetsizlik görülmediğinden sanığın temyiz başvurusunun esastan reddine karar verdi.

Daire, vicdani kanının oluştuğu yerel mahkemenin duruşma sürecini yansıtan tutanakları ve gerekçe içeriği incelendiğinde sanığın olayın asli faillerinden olduğu yönünde kuşku bulunmadığına dikkat çekti.



80 KİLOMETRELİK YOL BOYUNCA ÖNCÜLÜK ETMİŞ



Ceza Dairesi, Lice'de öldürülen terör örgütü PKK bölge sorumlusu Nevzat Gündüz'ün üzerinde ele geçirilen dijital dokümanların çözümlemesinde, Dürümlü katliamıyla ilgili örgüt içi şifreli yazışmalarda sanık Burhan Taş'ın, bombalı kamyona Bingöl'ün Genç ilçesinden olay yerine kadar 80 kilometrelik yol boyunca öncülük ettiği bilgisinin yer aldığını belirtti.

Daire, sanığın teröristlerle hareket ederek kamu binalarına saldırıyı gerçekleştirmek için teröristlerin kullandığı kamyonun polis ve jandarma kontrol noktalarında yakalanmasının önüne geçmek ve kullanılan köy yolu güzergahlarında kolaylık sağlanması için öncülük ettiğinin altını çizerek, sanığa verilen 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını oy birliğiyle onadı.



'FAİLİN CEZALANDIRILMASI BİZİM İÇİN BİR TESELLİDİR'



Saldırıda 2 kardeşini, amcasını ve 13 kuzenini yitiren Hacı Yaman, saldırının failinin 17 kez müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasının acılarını hafifletmediğini ama devletin bu failleri yakalayıp cezalandırmasının kendileri için bir teselli oluşturduğunu söyledi. Katliamdan sonra 37 yetim ve 9 dul kadının da geride kaldığını ifade eden Yaman, şunları söyledi:



"Öncelikle faili yakalamada katkısı geçen bütün devlet birimlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Hak eden kim olursa olsun cezasını çekmeli. Kimsenin devletin bütünlüğünü bozmaya hakkı yoktur. Gelip sivil vatandaşları katletmeye kimsenin hakkı yoktur. Bunları yapan zaten insanlıktan nasibini almamıştır. Aradan 4 yıl geçti, 5'inci yıldayız ama acılarımız hala tazedir. Devletimiz sağ olsun bize böyle müjdeli haberleri veriyor. Bu bize teselli oluyor."



'VATAN UĞRUNA 16 DEĞİL, 116 ŞEHİT VERMEYE HAZIRIZ'



Vatan, bayrak ve ezan uğruna 16 değil, 116 şehit vermeye hazır olduklarını da dile getiren Yaman, vatanına bağlı Kürt görmek isteyenlerin gelip bu mezarlığı görmesini istedi. Terör örgütünü destekleyenlerin artık uyanması gerektiğini aktaran Hacı Yaman, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Biz bugüne kadar devletimizin yolundan hiç şaşmadık, şaşmayız da. Devlete ihanet edenler, devlete karşı isyan edenler gelip buradaki 16 tane şehidi görsünler. Değil 16 şehit 116 şehidimiz de olsa yine yolumuzdan dönmeyiz. Terör örgütünü destekleyenler lütfen uyansın artık."