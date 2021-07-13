Duruşmadan çıkan genç avukat, evinde ölü bulundu

Kastamonu'da duruşmadan çıktıktan sonra evine giden avukat Gizem Saraçoğlu, yakınları tarafından ölü bulundu.

cumhuriyet.com.tr
13 Temmuz 2021 Salı, 17:27
Duruşmadan çıkan genç avukat, evinde ölü bulundu
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Kastamonu Barosuna kayıtlı Avukat Gizem Saraçoğlu, sabah saatlerinde duruşmasından çıktıktan sonra Candaroğulları Mahallesinde bulunan evine gitti.

Bir süre sonra yakınları ve arkadaşları tarafından haber alınamayan genç avukat Gizem Saraçoğlu, yakınları tarafından evinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Gizem Saraçoğlu'nun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


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