Düzce’de 95 mevsimlik işçi karantina altına alındı

15 Ağustos 2020 Cumartesi, 14:55

Düzce’ye fındık toplamak için gelen mevsimlik işçiler, fındık bahçesinde kaldıkları çadır ve yerleşim alanlarında İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi.

1 aydır devam eden kontroller kapsamında bugüne kadar koronavirüs belirtileri gösteren 95 kişi, öğrenci yurtlarında karantina altına alındı.

Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, 95 kişinin semptomlarından ve durumundan şüphelendiklerini ve karantinaya aldıklarını ifade ederek, “15 Temmuz itibarıyla ilimize gelen fındık işçilerini sağlık taramasından geçiriyoruz. Bunlar içerisinde semptomlarına bakıyoruz. Maske kullanmalarını öğretiyoruz, maske veriyoruz. Diğer hijyen kuralları ile ilgili eğitimlerini veriyoruz. Semptom olduğu zaman hemen sağlık kuruluşlarına başvurmaları için bilgilendirmelerimizi yapıyoruz. Bugüne kadar 2 bin 616 fındık işçimizi eğitimlerini verdik, taramalarını yaptık. Bunun dışında da 95 kişinin semptomlarından ve durumundan şüphelendik. Karantina altına almak zorunda kaldık. Karantinada tutuyoruz. Karantinada takiplerini yapıyoruz” dedi.



