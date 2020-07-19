Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı! Belgede sahtecilik yapmakla suçlanıyor

19 Temmuz 2020 Pazar, 11:20

Ece Erken, aylar önce sosyal medya hesabından, Mahmutyazıcıoğlu'na ait olduğu söylenen, eşi Benan Mahmuyazıcıoğlu'yla boşandığını gösteren bir mahkeme kararı yayınlamıştı.

BELGE SAHTE ÇIKTI

Kararın sahibi İstanbul Aile Mahkemesi, Erken tarafından mahkemelerine ait gibi görünen resmi bir belgenin paylaşıldığını, ancak böyle bir karar verilmediğini, ünlü sunucunun sahte belgeyi gerçekmiş gibi yayınladığını belirterek cezalandırılmasını istemişti.

Geçtiğimiz günlerde ise yeni bir gelişme yaşandı. Günaydın'da yer alan habere göre; CİMER'e Erken hakkında bir şikayet yapıldı. Erken'in sosyal medya üzerinden yayınladığı belge hakkında şikayette bulunan kişi, söz konusu evrakta hakim, katip ve avukatların kişisel bilgilerinin alenen yayınlandığı, devlet memurlarının sicillerinin deşifre edildiği ifade edildi.Şikayet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ece Erken hakkında soruşturma başlattı.

Sunucu Ece Erken, yuvasını yıkmakla suçlandığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Bodrum’da fotoğraflanmıştı. Keyifli bir şekilde pozlar veren Erken'in yanında oğlu Eymen'i de götürdüğü ortaya çıktı.

Kaynak: MedyaRadar