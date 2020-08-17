Ege Denizi'inde 4.6 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'inde saat 10.27'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
17 Ağustos 2020 Pazartesi, 11:36
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Kandilli verilerine göre Yunanistan'ın güney kısmının açıklarında meydana gelen depremin derinliği 84 kilometre olarak belirlendi.


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