Ege hafta sonu kavrulacak
Ege Bölgesi yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor.
Hava sıcaklıklarının bugünden itibaren Ege kıyılarında 4 ile 6 derece üzerinde seyredeceği belirtilerek sıcak çarpmasına karşı tedbirli olunmasını istedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, İzmir’de 41-42, Manisa 41-43, Balıkesir’de 38-40, Aydın’da 42-44, Çanakkale 38, Denizli 39-41, Uşak 34-37, Muğla 38-40 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.
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