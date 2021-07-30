Ege hafta sonu kavrulacak

Ege Bölgesi yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor.

cumhuriyet.com.tr
30 Temmuz 2021 Cuma, 07:02
Ege hafta sonu kavrulacak
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Hava sıcaklıklarının bugünden itibaren Ege kıyılarında 4 ile 6 derece üzerinde seyredeceği belirtilerek sıcak çarpmasına karşı tedbirli olunmasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, İzmir’de 41-42, Manisa 41-43, Balıkesir’de 38-40, Aydın’da 42-44, Çanakkale 38, Denizli 39-41, Uşak 34-37, Muğla 38-40 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.


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