Ege'de deprem!

Ege Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
05 Ekim 2020 Pazartesi, 18:47
Ege'de deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 17.57'de 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin yaklaşık 15,70 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.




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