Ege'de deprem!

Ege Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
06 Ekim 2020 Salı, 22:12
Ege'de deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 20.21'de 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin yaklaşık 8,93 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.


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