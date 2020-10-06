Ege'de deprem!
Ege Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 20.21'de 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yaklaşık 8,93 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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