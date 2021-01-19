Eğitim-İş’ten öğretmenlere başvuru çağrısı geldi

19 Ocak 2021 Salı, 06:00

Uzaktan eğitime geçilmesi ile birlikte canlı ders saatlerinde güncelleme yapılmış, öğretmenler için cumartesi ve pazar günleri ile hafta içi saat 18.00’den sonra ders tanımlamasında bulunulmuştu.

Eğitim-İş, bu saatlerde yapılan canlı derslerde öğretmenlere ödenen ek ücretin, gece öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden ödenmesini talep etmişti. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Eğitimİş’in talebine yazılı yanıt verdi.

Yazıda, “gece öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden ödeme” yapılacağı belirtildi. Bakanlığın yazısını değerlendiren Eğitim-İş Başkanı Yıldırım, gece öğretimi için öngörülen düzenleme ile ödeme yapılması durumunda büyük maddi farklılıklar olmayacağını, ödenen ek ders ücretinde yaklaşık yüzde 10’luk fark oluşacağını söyledi.

Yıldırım, “Ne kadar küçük rakam olursa olsun, öğretmenlerin emeklerinin karşılığında ellerine geçecek her rakam ufak da olsa etkiye sahip olacak. Şimdiye kadar ödenmemiş olması bakanlığın eksikliği” diye konuştu. Yıldırım, yazı doğrutulsunda öğretmenlerin geriye dönük saat hesaplaması yaparak başvurabileceklerini ve farkın ödenmesini talep edebileceklerini kaydetti.