"Eğitim online ama internet, telefon offline"

11 Eylül 2020 Cuma, 17:17

CHP'li Kayışoğlu, Bursa'nın Keles ilçesinde vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını dile getirdi. Vatandaşlarla koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere dikkat ederek görüşmeler yaptıklarını belirten Kayışoğlu, daha sonra Bursa-Keles karayolu üzerinde vatandaşların sorunları anlattı.



Kayışoğlu, Bursa'da, Türkiye'de çok uzak bölgelerde de yerleşim yerleri olduğuna dikkat çekerek, "Köyleri, mahalleleri var. Burada, çok az internetin çektiği noktalardan birindeyiz. İnternet zaman zaman kopuyor” dedi.

"GELECEĞİMİZ ADINA ÜZÜLÜYORUZ"

21 Eylül’de başlayacak eğitim öğretimi hatırlatan Kayışoğlu, “Online eğitim yapılıyor ama bırakın interneti, birçok insanın evinde televizyon yok, telefon dahi çekmiyor. Eğitim online olsa bile internet, telefon offline. Çocuklarımız maalesef fırsat eşitliğine sahip değiller. Sosyal devletin en önemli görevleri, çocuklarımıza eğitim vermek, fırsat eşitliği sağlamak. Bunun gerçekleşmediğini her beraber yaşıyoruz. Çocuklarımız adına, geleceğimiz adına üzülüyoruz" diye konuştu.



CHP'li Kayışoğlu, "Eğitimdeki kayıp çok büyük bir şekilde bize geri dönüyor. O yüzden bunu dile getirmek istedik. Eğitim gerçekten milli bir politika olarak gerektiği gibi önemsin ve gereken bütçe ayrılsın” diyerek çağrıda bulundu.

