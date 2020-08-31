Eğitim-Sen'den Bakan'a 'yük' yanıtı ve vaka açıklaması

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 16:06

Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu, uzaktan telafi eğitimlerine başlayan okulların durumu ile ilgili açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un “Eğitimde asıl yük öğretmenin maaşıyla ilgilidir” sözlerine de yanıt verilen açıklamada, “Öğretmenlerin ücretleri için bütçenin üzerinde ‘yük’ demesi, aslında bu yükün hafifletilmesi gerektiğini düşünmesinden kaynaklanıyor. Bu bakış açısından dolayı yaptığı açıklamalar bir dil sürçmesi veya bir yanlış anlamanın/anlatmanın çok ötesinde var olanın sözcüklere dökülmesiydi. Öğretmenler başta olmak üzere hiç kimse ücretlerde kesinti yapılacak kaygısına kapılmasın” denildi.

BAKANA İSTİSMAR YANITI

Bakan Selçuk’un, Eğitim Sen’in okullarla ilgili vaka bilgileri paylaşmasının “istismar zemini yaratmak” olarak tanımladığı hatırlatılan açıklamada, şöyle denildi:

“Bir an önce okullar tüm önlemler alınarak açılsın diyen öğretmenler ve onların sendikası Eğitim Sen’in kaygısı, öğrencilerimizin eğitim hakkı ve tüm halkımızın sağlığıdır. MEB de Sayın Bakan da sorumluluklarını ve görevlerini yerine tam anlamıyla getirmemeyi meşrulaştıramaz. Okulların, bütçe ve personel sıkıntısı nedeniyle, salgına karşı tam güvenli hale gelmemesinde sorumluluğu bulunanların bizlere dönük suçlama değil açıklama yapması gerekmektedir.”

133 OKUL LİSTEDE

Eğitim Sen tarafından Covid-19 pozitif vaka görüldüğü öne sürülen eğitim kurumları ise bugün (31 Ağustos) itibariyle şöyle:





Afyon Kocatepe Özel Eğitim Merkezi

Afyon Sinanpaşa Boyalı İ.O.

Ağrı Doğubeyazıt Atatürk İ.O.

Ağrı Doğubeyazıt Öğretmenevi

Ağrı Doğubeyazıt Doğubeyazıt Yatılı O.O.

Ağrı Doğubeyazıt Rıza Ertuğrul Eryılmaz A. L

Ağrı Hamur Adimova O.O.

Aksaray Merkez Aksaray Anaokulu

Aksaray Merkez Taşpınar İ.O.

Aksaray Merkez Bağlıkaya İ.O.

Aksaray Merkez 15 Temmuz O.O.

Amasya Merkez İlduş Hatun M.T.A.L.

Aksaray Merkez Karacaören O.O.

Ankara Altındağ ATO 65.yıl O.O.

Ankara Altındağ Şili İ.O.

Ankara Çankaya Ayten Şaban Diri İ.O.

Ankara Keçiören Nebahat Taşkın İ.O.

Ankara Keçiören Şehit Kubilay İ.O.

Ankara Mamak Abidinpaşa M.T.A.L.

Ankara Mamak Ali Naili Erdem A.L.

Ankara Mamak Misket İ.O.

Ankara Mamak 29 Ekim O.O.

Ankara Mamak Şehitler O.O.

Ankara Yenimahalle Halk Eğitim Merkezi

Ankara Yenimahalle Mehmet Akif Ersoy İ.O.

Ankara Yenimahalle Refika Aksoy İ.O.

Antalya Alanya Şehit Abdullah Ümit Sercan A.L.

Artvin Merkez Ayhan Şahenk M.T.A.L.

Aydın Söke Mehmet Ali Ekener Anaokulu

Bilecik Bozüyük Arif Nihat Asya O.O.

Bilecik Bozüyük Mehmet Aktif O.O.

Bilecik Bozüyük Metristepe İ.O.

Bingöl Fen L.

Bingöl Merkez Abdülhamid han O.O.

Bingöl Merkez Yeniköy İ.O.

Bingöl Merkez Mehmet Akif Ersoy A.L.

Bingöl Merkez 15 Temmuz Milli İrade A.L.

Bingöl Merkez Cumhuriyet Anadolu Kız A.İ.H.L.

Bingöl Merkez Yunus Emre A.L.

Bingöl Karlıova Kantarkaya O.O.

Bingöl Karlıova Karlıova Anaokulu

Bursa Osmangazi Davut Çalışkan İ.O.

Bursa Yıldırım Dörtçelik İ.O.

Bursa Yıldırım Yeşilyayla M.T.A.L.

Bursa Yıldırım Yiğitler M.T.A.L.

Çanakkale Ayvacık İ.H.O.

Diyarbakır Bağlar Şehit Hatip Çağlar A.L.

Diyarbakır Bismil Eğitim Şehitleri İ.O/O.O.

Diyarbakır Çermik Fatih O.O.

Diyarbakır Hani Hani Ç.P.L.

Diyarbakır Kayapınar Vali Gökhan Aydıner M.T.A.L.

Diyarbakır Lice Mevlut İlgin İ.O.

Diyarbakır Sur Kırklardağı İ.O./İ.H.O.

Diyarbakır Yenişehir Hamravat O.O.

Diyarbakır Yenişehir Hülya Tugay İ.O.

Diyarbakır Yenişehir Mehmet Akif Ersoy O.O.

Diyarbakır Yenişehir Mustafa Kemal İ.H.O.

Diyarbakır Yenişehir Şehit Mehmet Karaaslan O.O.

Gaziantep Şahinbey Abdülhamithan M.T.A.L.

Hakkâri Çukurca Ş. Bilal Soybilgiç O.O.

Isparta Merkez Mürşide Ermumcu M.T.A.L.

İstanbul Bahçelievler Fikret Yüzatlı İ.O.

İstanbul Bakırköy Adliye Anaokulu

İstanbul Başakşehir Şair Erdem Bayazıt O.O.

İstanbul Bağcılar Kazım Karabekir O.O.

İstanbul Esenyurt Kıraç Nüzhet Usta Bilgincan İ.O.

İstanbul Eyüp Mehmet Akif Ersoy İ.O.

İstanbul Kartal Selma Akay O.O.

İstanbul Kartal Bedri Rahmi Eyüboğlu İ.O.

İstanbul Maltepe Mediha Engizer M.T.A.L.

İstanbul Şişli Hacı Mehmet Özdemir İ.H.O.

İstanbul Şişli M.T.A.L.

İzmir Bayraklı Kurtuluş İpek İşeri İ.O.

İzmir Buca İsmail Şekip Uyal O.O.

İzmir Gaziemir Cengiz Han İ.O.

İzmir Karabağlar Şehit Muhtar Mete Sertbaş O.O.

İzmir Konak Konak A.L.

Kahramanmaraş Onikişubat Habibe Gümüşer Anaokulu

Kahramanmaraş Onikişubat Hasan Balcı İ.O.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu 12 Şubat İ.O.

Kayseri Kocasinan Sabit Bozahmetoğlu İ.O.

Kırıkkale Merkez Şeyh Edebali İmam Hatip O.O.

Kırıkkale Merkez Vilayetler Birliği Gülümse Anaokulu

Kırıkkale Atatürk A.L.

Kırıkkale Spor L.

Kocaeli Gebze Fatih M.T.A.L.

Konya Cihanbeyli İ.H.O.

Konya Ereğli Sümer O.O.

Konya Meram Ayşe Sönmez İ.O.

Konya Meram Cemal Bardakçı İ.O.

Konya Selçuklu İhsaniye İ.O.

Konya Selçuklu Vali İhsan Dede İ.H.O.

Konya Selçuklu Özel Uygulama O.

Konya Selçuklu Harezmi M.T.A.L.

Konya Tuzlukçu İ.H.O.

Malatya Battalgazi Öğretmen O.O.

Malatya Yeşilyurt Cumhuriyet İ.O.

Mardin Artuklu Okay Yaşar A.L.

Mardin Derik A.L.

Mardin Derik Aydın Ayaydın İ.O.

Mersin Akdeniz Ersoy O.O.

Mersin Erdemli 50. Yıl İ.O./O.O.

Mersin Aydıncık Kamaş İ.O.

Mersin Mezitli Kız A.İ.H.L.

Mersin Tarsus Fevzi Çakmak İ.O.

Mersin Tarsus Kazım Taşkın İ.O.

Mersin Toroslar Yusuf Bayık O.O.

Mersin Toroslar Hüseyin Merzeci İ.O.

Niğde Bor Akın Gönen A.L.

Ordu Korgan Merkez O.O.

Sakarya Adapazarı Türk-İş İ.O.

Sakarya Adapazarı Şehit Ahmet Akyol İ.O.

Sakarya Karasu Mehmet Akif Ersoy İ.O.

Sinop Boyabat Vilayetler Birliği Anaokulu

Sinop Gerze Zehra ve Haşim Tarı O.O.

Sinop Merkez Mehmet Akif O.O.

Tokat Merkez Karşıyaka O.O.

Trabzon Araklı A.L.

Trabzon Maçka İmam Hatip Ortaokulu

Trabzon Maçka Başar Ortaokulu

Trabzon Merkez Ortahisar Yol İş Sendikası İ.O.

Trabzon Yomra Kaşüstü Ç.P.L.

Şanlıurfa Bozova Yaylak O.O.

Şanlıurfa Haliliye Urfa A.L.

Şanlıurfa Haliliye M. Aziz Parmaksız İ.O.

Şanlıurfa Haliliye İbni Sina İ.O.

Şanlıurfa Karaköprü Sosyal Bilimler Lisesi

Şanlıurfa Karaköprü Narlı İ.O.

Şanlıurfa Viranşehir Atatürk O.O.

Şanlıurfa Viranşehir Sakalar O.O.

Van İpekyolu Mustafa Cengiz İ.O/O.O.

Van İpekyolu Konya Beyhekim Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi

Van İpekyolu Pakistan Türkiye Dostluk M.T.A.L.

ÖNCEKİ LİSTELERDE OLAN ANCAK POZİTİF VAKA TESPİT EDİLMEYEN KURUMLAR

Diyarbakır Yenişehir Merkez A.İ.H.L.

Sakarya İl MEM