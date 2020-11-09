Ekonomi yönetiminde değişimin işaretleri geldi. Sıra kabinede mi?

09 Kasım 2020 Pazartesi, 16:15

Berat Albayrak’ın görevinden ayrıldığını sosyal medya ortamından duyurmasının ardından tüm makamlar bir sessizliğe gömüldü. Sessizlik medyanın bir kesimi için de geçerliydi. İstifayı haber yapamadılar, yaptıklarını geri çektiler.

Cumhuriyet istifayı kamuoyuna duyurdu, yaptığı haberin arkasında durdu.

ŞİMDİ NE OLACAK?

İstifa duyurusunun ardından bütün resmi makamlar; Cumhurbaşkanlığı Sarayı, yardımcıları, İletişim Başkanlığı, bakanlığın gömüldüğü sessizlik halen sürüyor. Akşam saatlerinde yapılacak AKP MYK toplantısından sonra bir açıklama yapılacağı söyleniyor. Bekliyoruz. Peki ne olması bekleniyor, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hangi adımları atabilir? Temel soru bu…

Başkentte senaryo çok. En başta eski Başbakan Binali Yıldırım konusu var. Girdiği yerel seçimleri kaybeden, kaybettiği her seçimden sonra ödüllendirilen Yıldırım’ın bu sefer Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev alması bekleniyor. Hem de ekonomiden sorumlu olarak…

Aslında bir süredir, inatla sürdürülen ekonomik politikaların sonunun gelindiği görülüyordu. Geçen Cuma günü Naci Ağbal’ın Merkez Bankası Başkanlığı'na atanmasıyla girişim başladı. Kabinedeki ekonomik sancı 10 gündür su yüzüne çıkmıştı. Albayrak’ın görevden alınacağı söylentileri yayılmaya başlamıştı. Gelinen noktada Albayrak’a yeni bir görev verilecek mi? Bu soruya, “siyaseti bıraktı” diyenler de var. “Cumhurbaşkanı yardımcılığına getirilebilir” yanıtını verenler de…

Değişim yalnızca Damat Bakanla sınırlı mı kalacak? Kabine değişikliği gündeme gelecek mi? Albayrak’ın rekabet içinde olduğu kamuoyuna sıkça yansıyan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yerini koruyacak mı, yoksa başka bir göreve mi getirilecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Tarım Bakanlığı gibi yerlerde de değişim olabileceği söyleniyor. Bir beklenti de bazı bakanlıkların bölünmesi ve bakan sayısının artmasında…

Bazı AKP’liler, kulislerde, kapsamlı bir kabine değişikliğinin zorunlu olduğunu savunuyor. Ancak bu temenni de olabilir. Oysa kesin olan bir şey var ki, o da ekonomi yönetiminin yeniden yapılanacağı. Bunu, dolar kurunun düşmesinden dahi anlıyoruz.

Merkez Bankası’nın döviz rezervleri 50 milyar dolar düzeyinde eksiye geçmiş, kamu bankaları sendikasyon kredileri ile dışarıya açıldıkça açılmış. Dünyada hiçbir ülke, dolara yüzde 5’in üzerinde faiz ödemiyor. Ekonomiyi bilenler durumu bu şekilde özetliyor.

Manzara bu olunca piyasalar Albayrak’ın istifasına öyle sevindi ki, TL dolar karşısında bir günde yüzde 5 değer kazandı. Bunda Ağbal’ın, “Tüm araçlar kullanılacak” yönündeki açıklaması da etkili oldu. Yine ekonomistler, bu açıklamanın faiz artışı anlamına gelebileceğini söylüyor.

Değişiklik ne düzeyde kalacak; kabine revizyonu mu olacak, yeni atama mı yapılacak? Tüm bu soruların yanıtı hala askıda. Cumhuriyet izlemeye devam ediyor.