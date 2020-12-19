Ekonomist Mahfi Eğilmez doların düşüş nedenini açıkladı

Eğilmez, iki ayrı maddede doların düşüş nedenini açıkladı:

“USD/TL kurunun düşmesinin başlıca iki nedeni var:

(1) Dolar değer kaybediyor (Ekteki DXY endeksi.)

(2) TCMB'den piyasa uyumlu açıklamalar geliyor. Bu açıklamalar olumlu olmakla birlikte 24 Aralık toplantısı için faiz artışı beklentisi yarattığı dikkate alınmalı.

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