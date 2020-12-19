Ekonomist Mahfi Eğilmez doların düşüş nedenini açıkladı
Ekonomist Mahfi Eğilmez, dövizdeki düşüş ve yükselişe ilişkin Twitter hesabından dikkat çeken bir yorumda bulundu. Eğilmez, "TCMB'den piyasa uyumlu açıklamalar geliyor. Bu açıklamalar olumlu olmakla birlikte 24 Aralık toplantısı için faiz artışı beklentisi yarattığı dikkate alınmalı ifadelerini kullandı.
Eğilmez, iki ayrı maddede doların düşüş nedenini açıkladı:
“USD/TL kurunun düşmesinin başlıca iki nedeni var:
(1) Dolar değer kaybediyor (Ekteki DXY endeksi.)
(2) TCMB'den piyasa uyumlu açıklamalar geliyor. Bu açıklamalar olumlu olmakla birlikte 24 Aralık toplantısı için faiz artışı beklentisi yarattığı dikkate alınmalı.
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