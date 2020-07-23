Ekrem İmamoğlu yanıtladı... 'Ayasofya için davet geldi mi?’

23 Temmuz 2020 Perşembe, 13:29

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre; İmamoğlu, "Davetiye gelmedi. Bugüne kadar hangi bakanlık ya da devletin hangi kurumu İstanbul’da açılış ya da tören yaptıysa bana davet gelmedi" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk” kitabının Kadıköy İstanbul Kitapçısı'nda gerçekleştirilen tanıtımı sonrasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından yarın kılınacak ilk cuma namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kendisine davet gelip gelmediği sorusuna “Davetiye gelmedi” yanıtını verdi.

İmamoğlu “Ankara'dan hangi bakanlık ya da devletin hangi kurumu İstanbul'da hangi açılışı yaptıysa ya da hangi tören yapıldıysa bana hiçbir davet gelmedi bugüne kadar” açıklamasında bulundu.

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

* Benim çalışma arkadaşlarımdan isteyen rahatlıkla gidebilir. Ben yarın Ankara'dayım. Hacı Bayram Veli Camii'nde olacağım. Hacı Bayram Veli Türkiyemizin geçmişinde Anadolu topraklarında önemli düşünürlerinden, tasavvuf şairi bir kimliktir. Her gittiğimde Ankara'da orada cuma namazı kılarım, benim için çok ulvidir.”

“BÜTÜN VAZİFELERİMİZİ YERİNE GETİRİYORUZ”

* İBB olarak üzerimize düşen bütün vazifelerimizi yerine getiriyoruz. Sayın valimiz ile konuştuk. Görevlendirme istedi. Ben de hem genel sekreterimize hem genel sekreter yardımcımızı görevlendirdim.

* 10 binlerce seccade dağıtımından tutun, bütün tuvaletleri, lavabolar, bütün mobil anlamda hizmete sokmaktan tutun İETT otobüslerinin Yenikapı'da park edilip taşınmasına varıncaya kadar lojistik, güvenlik, temizlik için bütün ekiplerimizle Sultanahmet civarında valiliğimizin öngördüğü ne varsa yerine getiriyoruz.

* Yarın Ayasofya Camii'nde düzenlenecek olan Cuma namazı süresince bütün tedbirlerin alınması konusunda arkadaşlarım gereken sorumluluğu yerine getiriyor.