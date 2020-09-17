El Nusra 'emir'i olduğu iddia edilen kişi, Bursa'da gözaltına alındı

Bursa'da terör operasyonunda El Nusra 'emir'i olduğu öne sürülen bir şüpheli gözaltına alındı.

AA
17 Eylül 2020 Perşembe, 11:27
El Nusra 'emir'i olduğu iddia edilen kişi, Bursa'da gözaltına alındı
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Suriye'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İdlib bölgesinde 2013-2018 yıllarında terör örgütü El Nusra'nın 'emirliğini' yaptığı öne sürülen Suriye uyruklu S.E'nin (37), Bursa'da saklandığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, yaptıkları fiziki takibin ardından Osmangazi ilçesinde operasyon düzenledi.

S.E'yi saklandığı evde gözaltına alan ekipler, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirdi.

Zanlı, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.


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