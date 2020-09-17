El Nusra 'emir'i olduğu iddia edilen kişi, Bursa'da gözaltına alındı
Bursa'da terör operasyonunda El Nusra 'emir'i olduğu öne sürülen bir şüpheli gözaltına alındı.
Suriye'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İdlib bölgesinde 2013-2018 yıllarında terör örgütü El Nusra'nın 'emirliğini' yaptığı öne sürülen Suriye uyruklu S.E'nin (37), Bursa'da saklandığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, yaptıkları fiziki takibin ardından Osmangazi ilçesinde operasyon düzenledi.
S.E'yi saklandığı evde gözaltına alan ekipler, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirdi.
Zanlı, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Video Haberler
- Jandarmayı şaşkına çeviren operasyon!
- Perinçek, “Pişman mısınız?” sorusuna böyle yanıt verdi
- 'Ezan mı okuyorsun lan sen?' açıklaması
- TIR şoförü Malik Yılmaz belediyede işe başlayamadı
- Trafikte utandıran görüntü!
- Gelinin en mutlu günü kabusa döndü!
- Erkek arkadaşını sokak ortasında dövdü
- 20 yaşındaki engelli kadına tecavüz ettiler!
- Karamollaoğlu'ndan 'üçüncü ittifak' açıklaması
- Pencereden pencereye geçerken beşinci kattan düşüp öldü