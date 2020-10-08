Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

08 Ekim 2020 Perşembe, 00:47

Alınan bilgiye göre, Akçakiraz beldesi 149. Sokak'ta bulunan bir işletmenin önünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavgada ağır ayarlanan Zeki Balcı, kaldırıldığı Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay ile ilgili inceleme sürüyor.



