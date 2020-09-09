Elon Musk, en fazla para kaybeden insan olarak tarihe geçti

09 Eylül 2020 Çarşamba, 17:24

Tesla’nın ABD’deki en büyük rakiplerinden Nikola Corp. ile General Motors Co.’nun ortaklık kurduğu haberleri, Tesla hisselerinin New York borsasında çakılmasına neden oldu. Tabii olarak Tesla’nın kurucusu olan Elon Musk, bu düşüşten çok ciddi şekilde etkilendi.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre, dünyanın altıncı, Forbes Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi’ne göre ise sekizinci en zengin insanı olan Elon musk, son borsa gününde servetinde 16 milyar doların üzerinde (Bloomberg’e göre 16,3 milyar dolar, Forbes’a göre 16,5 milyar dolar) kayıp yaşadı.

Dünyanın en zengin 10 insanının son borsa günündeki servet değişimlerine baktığımızda Bloomberg’e göre en zengin 10 insandan 9’unun, Forbes’a göre ise en zengin 10 insandan 8’inin servetinde ciddi kayıplar yaşadığını görüyoruz.

185 milyar dolarlık toplam serveti ile dünyanın en zengin insanı konumunda bulunan Amazon CEO’su Jeff Bezos, son borsa gününde yaşadığı 7,9 milyar dolarlık kayıp ile Elon Musk’ın ardından en fazla kayıp yaşayan isim konumunda.

Kaynak: webtekno.com