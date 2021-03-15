Elon Musk fabrikayı açtı, yüzlerce çalışan Covid'e yakalandı
Yayımlanan yeni bir çalışmaya göre, Tesla'nın ABD Kaliforniya'daki Fremont'ta bulunan fabrikasında çalışan yüzlerce kişi koronavirüse yakalandı. Tesla CEO'su Elon Musk, mevcut kapanma kararına rağmen ABD Kaliforniya'daki fabrikasını yeniden açmıştı.
PlainSite'de yayımlanan verilere göre, mayıs ve aralık 2020 arasında tesisin bağlı bulunduğu Alameda Halk Sağlığı Birimi'ne yaklaşık 450 Covid-19 vakası bildirildi. Sputnik'in aktardığına göre, bu rakamın aralık ayında ise 125'e çıktığı görüldü.
Musk, uzmanlar tarafından bölgenin 'süper yayıcı alana' dönüşme ihtimali üzerine yaptığı açıklamalara rağmen 'gerekli tüm önlemlerin alınacağını' belirterek üretim tesisinin yeniden açılması talimatını vermişti.
Musk, yetkilileri 'kendisini tutuklamaya' davet etmişti, ancak daha sonra çeşitli önlemlerin alınması ve 'vakaların bildirilmesi şartıyla' Alameda bölge yönetimiyle şirket arasında anlaşma imzalanmıştı.
Tesla yönetimi, geçen yıl çalışanlara koronavirüs nedeniyle kendilerini güvende hissetmezlerse evde kalabileceklerini vaat ettikten sonra, haziran ayında tersi bir uygulamayla işe dönmeyen çalışanların 'kovulacağını' açıkladığında eleştirilerin hedefi olmuştu.
Öte yandan, Fremont işçileri koronavirüs dışında da çalışma koşullarının kötü olduğuna ilişkin şikayetlerde bulunmuşlardı. Forbes da, 2019 yılında yayınladığı verilerde Tesla'nın rakiplerinden çok daha fazla işyeri güvenliği cezası olduğunu açıklamıştı.
Medya ilişkilerini geçen yıl fesheden şirket yönetimi ise, konuyla ilgili yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.
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