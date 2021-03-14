Elon Musk hakim karşısına çıkacak: Eksik bilgi verdiği iddia ediliyor

14 Mart 2021 Pazar, 10:39

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk, güneş panelleri ve yenilenebilir enerji sistemleri üreten SolarCity'nin satın alımında Tesla hissedarlarını ve yatırımcılarını yanılttığı gerekçesiyle dava edildi.

Webtekno'nun aktardığına göre, ABD'nin Delaware eyaletinde görülecek davada Tesla hissedarları, CEO Musk'ın SolarCity'yi Tesla bünyesine katarken kendilerine eksik bilgi verdiğini, söz konusu şirketin aslında iflasın eşiğinde olduğunu iddia ediyor.

MUSK, DAVAYI KAYBEDERSE 1,2 MİLYAR DOLAR KAYBEDECEK

Elektrikli otomobil sektörünün hâkimi olan Tesla'nın CEO'su Musk, SolarCity davasını karşı tarafın kazanması durumunda 1,2 milyar dolar kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak. Milyarder isim, geçtiğimiz yıllarda da Twitter paylaşımları ve İngiliz dalgıç Vernon Unsworth'e hakaret ettiği gerekçesiyle hâkim karşısına çıkmıştı.

Tesla'nın SolarCity'yi 2016 yılında 2,2 milyar dolar karşılığında satın almasının ardından Elon Musk, daha önce yatırımcılara ait olan Tesla'nın 2,2 milyon hissesine sahip olmuştu. Tesla hisse senetleri şu anda Amerikan borsalarında 570 dolar seviyesinden işlem görüyor ve bu da ünlü CEO için 1,2 milyar dolara denk geliyor. Tesla yatırımcıları, Musk'ın bu hisse senetleri haklarından vazgeçmesini talep ediyor.