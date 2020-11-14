Elon Musk'ın Covid-19 açıklaması NASA regülasyonuna takıldı

14 Kasım 2020 Cumartesi, 18:47

Elon Musk'ın sahibi olduğu özel uzay şirketi SpaceX tarihi bir göreve hazırlanıyor. Şirket ikinci kez uzaya astronot gönderecek.

SpaceX Crew-1 misyonu kapsamında dört astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) götürecek.

Falcon 9 roketi ve Crew Dragon kapsülünün 15 Kasım TSİ 03.49'da kalkışa geçeceği açıklandı.

Ancak Elon Musk'ın dün corona virüs testleri ile ilgili yaptığı açıklama Musk'ın bu tarihi görevde astronotlar ile biraraya gelmesinin önünde bir engel oluşturdu.

Musk, dün kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testlerini "sahte"lik ile suçlamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Son derece sahte bir durum söz konusu. Bugün Covid-19 için dört defa test edildim. İki test negatif çıktı, ikisi pozitif çıktı. Aynı makine, aynı test, aynı hemşire."

Business Insider'da yer alan habere göre, Musk'ın testleri tutarsızlık gösterse de 2 testinin pozitif çıkması onun astronotlar ile son görüşmeyi yapmasını engelleyecek.

NASA İZİN VERMİYOR

Zira NASA uzaya gönderilen astronotlara uyguladığı sıkı karantina tedbirleri kapsamında herhangi bir hastalık şüphesi bulunan kişi veya kişilerin astronotlar ile bir araya gelmesine izin vermiyor.

SpaceX ilk insanlı fırlatışı mayıs ayında gerçekleştirmişti. Şirket Demo-2 isimli görevde uzaya astronot fırlatmış, Demo-2 görevi SpaceX'i uzaya astronot gönderebilen ilk özel şirket olarak adını tarihe yazdırmasını sağlamıştı.

NASA, 2011 yılından bu yana mürettebatlı uçuş projesini askıya almasından dolayı astronotlarını uzay istasyonuna taşımak için Rusya'ya ait Soyuz uzay araçlarını kullanıyordu.