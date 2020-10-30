Elon Musk'ın sevgilisi Grimes beş aylık oğlunu konuştu: 'X AE A-Xii radikal sanata ilgili'
SpaceX ve Tesla gibi şirketlerin CEO’su Elon Musk’ın sevgilisi ve şarkıcı Grimes, verdiği yeni röportajda neredeyse 6 aylık oğlunun kendi düşüncelerini oluşturmaya başladığını söyledi.
Bebeklerin kendilerine has zevkleri olduğunu ileri süren 32 yaşındaki şarkıcı, "Kesinlikle bazı şeyleri seviyorlar. Diğerlerini sevmiyorlar. Tamamen kendi düşüncelerine sahipler" ifadelerini kullandı.
Independent Türkçe'nin People'dan aktardığına göre şarkıcı, X AE A-Xii isimli bebeğine dair "radikal sanata ilgisi var" diye belirtti. Grimes ayrıca, "Onlarla bu düzeyde ilişki kurmanın problemli olduğunu düşünmüyorum" dedi. Oğluyla birlikte filmler izlediğini de belirten Grimes şunları söyledi:
"Oğlumla Kıyamet’i (Apocalypse Now) ve başka şeyleri izledim."
Grimes ayrıca bebeğinin Endel uygulaması için oluşturduğu yeni şarkıda kendisine yardım ettiğini söyledi.
İlk versiyonunda çok fazla keskin ses vardı ve sadece kaosa ve gözyaşına neden oldu.
Grimes şarkının son halinde bebeğinin gülümsediğini ve onu beğendiğini belirtti.
Grimes ve Elon Musk’ın bebeği Mayıs’ta dünyaya gelmişti. Musk, Temmuz’da verdiği röportajda bebeğin bakımıyla Grimes’ın ilgilendiğini söylemişti. Musk şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bilirsiniz bebekler yemek yeme ve kaka yapma makineleri. Şu an yapabileceğim pek bir şey yok. Grimes şu an benden çok daha büyük bir role sahip."
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