Elon Musk'ın şirketinden çıkan yapay zeka tiyatro oyunu yazdı

03 Mart 2021 Çarşamba, 00:06

60 dakikalık oyun, Elon Musk'ın kurucuları arasında yer aldığı yapay zeka firması Open AI'ın GPT-2 isimli yapay zeka yazılımı tarafından kaleme alındı. Projeyi denetleyen oyun yazarı David Kostak, senaryoyu "Bir tür fütüristik Küçük Prens" diye niteledi.

'BİR ROBOT TİYATRO METNİ YAZARSA'

Bu dil tahmin modeli şimdiye kadar, sahte haberler, kısa hikayeler ve şiirler yazmak için de kullanılmıştı. Ancak onu geliştiren ekip, bu oyunun GPT-2'nin ilk tiyatro prodüksiyonu olduğunu ifade etti. Oyuna "Yapay Zeka: Bir Robot Tiyatro Metni Yazarsa" ismi verildi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, söz konusu dil tahmin modeli, insan araştırmacıların önceden verdiği cümleleri tamamlayarak çalışıyor. Bu projede araştırmacılar, yapay zekaya, "Merhaba, ben robotum ve sizi yazdığım oyuna davet etmek büyük bir zevk" cümlelerini verdi. Bunun devamını getiren yazılım söz konusu tiyatro metnini oluşturdu.

'KALİTELİ BİR METİNDEN UZAK'

Sonucun kaliteli bir tiyatro metninden uzak olduğu belirtildi. Oyunu yazan yapay zekanın, metnin ilerleyen kısımlarında ana karakterin insan değil de robot olduğunu unuttuğu ifade edildi.

İki yıl önce proje üzerinde çalışmaya başlayan, Prag Üniversitesi'nden hesaplamalı dilbilimci Rudolf Rosa, "Bazen bir diyaloğun ortasında, konuşan kişi erkekten kadına dönüştü" ifadelerini kullandı.

ABD'deki Columbia Üniversitesi'nden yapay zeka uzmanı Chad DeChant'a göre bunun nedeni, yazılımın cümlelerin anlamını gerçekten kavrayamaması. Oyunun yazım sürecinde görev almayan ama izlemek için sabırsızlandığını belirten DeChant, "Yalnızca birlikte kullanılması muhtemel kelimeleri sıralıyor" diye açıkladı.

Yapay zeka uzmanı, teknolojinin bir tiyatro oyunu gibi karmaşık bir metni baştan sona yazabilecek hale gelmesinin yaklaşık 15 yıl süreceğine inanıyor.