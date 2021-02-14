Elon Musk’tan Putin’e “Clubhouse daveti”
SpaceX ve Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk, Rusya lideri Vladimir Putin’i, Twitter üzerinden Clubhouse görüşmesi yapmaya çağırdı.
Milyarder Elon Musk, Putin’i Clubhouse’ta sohbet etmeye davet etti. Sosyal medya paylaşım sitesi Twitter’dan 2 dilde mesaj paylaşan Musk, "Clubhouse'ta sohbet için bana katılmak ister misiniz?”, Sizinle sohbet etmek benim için büyük bir onur olur.”
CLUBHOUSE NEDİR?
Clubhouse, Alpha Exploration Co. Yazılım şirketi tarafından geliştirilen bir sosyal ağ platformu olarak biliniyor. Uygulamanın içerisinde sesli sohbet odaları yer alıyor. Katılımcılar, sohbet odalarına dahil olup tartışmalar yürütebiliyor. Ancak bu uygulamaya katılım sağlayabilmek için uygulamayı kullanan başka birinin davetiye göndermesi gerekiyor. Şu an sadece İOS'ta yer alan uygulamaya telefon numarası, ad ve soyad bilgilerini girdikten sonra gelen onay kodu ile kaydolunabiliyor.
Kaynak: Sputnik
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