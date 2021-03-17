Elton John'dan Vatikan'a tepki: İkiyüzlülük
Şarkıcı Elton John, Vatikan'ın "Eşcinsel evlilikleri kutsayamayız" açıklamasına tepki gösterdi. John, Katolik Kilisesi'nin kendi hayatını anlatan Rocketman filmine sponsor olduğunu hatırlatarak "Benim David'le mutluluğu bulduğum evliliğime yer veren Rocketman'den kâr ettiler. Bu ikiyüzlülük" dedi.
Şarkıcı Elton John, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Katolik Kilisesi'nin yaptığı yetkililerin eşcinsel evlilikleri kutsayamayacağın, kutsasalar bile bunun caiz olmayacağı belirten iki sayfalık açıklamaya tepki gösterdi.
Elton John, "Vatikan nasıl hem eşcinsel evlilikleri 'günah' oldukları için kutsayamayacağını söyleyip hem de benim David'le evliliğimde mutluluğu bulduğumu anlatan Rocketman filmine milyonlar yatırıp kâr elde edebilir? İkiyüzlülük" ifadelerini kullandı.
John'un paylaştığı 2019 tarihli haberde, Vatikan'ın Rocketman filminin sponsorluğu için 4.5 milyon dolar harcadığı belirtiliyor.
ROCKETMAN KONUSU
Rocketman, müzik sektörünün en önemli isimlerinden olan ve ölümsüz parçalara imza atan Elton John'un Royal Müzik Akademisi'nden bir dahi olarak çıkıp süperstarlık basamaklarını tırmanması ve söz yazarı Bernie Taupin ile olan işbirliği sürecini konu alıyor. Dexter Fletcher'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrolünü genç oyuncu Taron Egerton üstleniyor. Filmde Bernie Taupin'i BAFTA ödüllü Jamie Bell canlandırırken, Elton John'un sevgilisi ve menajeri John Reid rolünde ise Richard Madden bulunuyor. Elton John'un annesine ise Bryce Dallas Howard hayat veriyor.
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