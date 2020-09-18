Emekçi 3.5 çeyrek kaybetti

18 Eylül 2020 Cuma, 05:00

Mevduat faizlerinin düşmesi, doların inişli çıkışlı seyri nedeniyle talebin artması, altın fiyatlarını yükseltti. Gram altın 500 liraya, çeyrek altın ise 800 liraya dayanırken asgari ücretle 5 yıl önce 6.48 adet çeyrek altın alınırken şimdi sadece 3.51 adet alınabiliyor.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, emekçinin gelir kaybının her yıl arttığını belirterek “2015’te asgari ücretin bin TL, çeyrek altının 154.16 TL olduğu bir dönemde asgari ücret ile 6.48 adet çeyrek altın alınıyordu. Asgari ücretin 2 bin 324.70 TL, çeyrek altının 781 TL olduğu 2020’nin eylül ayında ise asgari ücret ile 2.97 çeyrek altın ancak alınabilmektedir” dedi.

Bir asgari ücretlinin beş yılda 3.51 adet çeyrek altın kaybı olduğunu söyleyen Hamzaçebi, “Bu kayıp karşısında maaşını TL olarak alan asgari ücretliye gelen düğün davetiyeleri panik yaratmaktadır” yorumunu yaptı.

Hamzaçebi, asgari ücretlinin yeme, içme, ısınma, barınma gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamadığına, yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi verdiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bırakın çeyreği, gram altını, para bile takacak durumu olmayan asgari ücretlilerin satın alma gücü çok düştüğünden artık eşinin dostunun düğünlerine katılmaktan kaçınmaktadırlar. Bir ayda üç düğün olduğu zamanlar da göz önüne alınırsa asgari ücretlinin elinde avucunda yiyecek parası kalmamış olacaktır. Bu durum bütün dar gelirli ve emekçiler için de geçerlidir. Dolayısıyla akraba, eş dost ilişkileri başta olmak üzere toplumsal ilişkiler derinden olumsuz etkilenmektedir. Emekçilere en az yüzde 50 zam yapılarak hem yaşam standartlarının yükseltilmesine hem de toplumsal ilişkilerin düzeltilmesine olumlu katkı sağlanmış olacaktır.”