Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen: "Toplu hâkim/savcı alımı sorun yarattı"

07 Ocak 2021 Perşembe, 06:00

Esen, kısa sürede yapılan toplu alımların, meslek mensuplarında kıdemsizlik sorununa yol açtığını vurguladı. Esen, “Toplu hâkim/savcı alımları ve yargıda kıdemsizlik sorunu” başlığıyla hazırladığı çalışmasının sonuçlarını Cumhuriyet ile paylaştı.

Türkiye’de yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının henüz sağlanamadığını belirten Esen, yargıyı, yasama ve yürütmenin işlemlerinin hukuka uygunluğunu denetleyebilecek ve gerektiğinde onları frenleyebilecek hale getirebilmek gerektiğine işaret etti.

ALIM, İHTİYACIN ÜZERİNDE

2016-2019 yıllarını kapsayan dönemde toplam 10 bin 600 hâkim/savcı adayının mesleğe kabul edildiğini kaydeden Esen, “Bu rakam, 2019 sonu itibarıyla görevli toplam 20 bin 629 hâkim/savcı sayısının yarısından fazladır. 2019 sonu itibarıyla iki görevliden birinin bu yıllar arasında atamasının yapıldığı, dolayısıyla meslekteki kıdemlerinin 4 yılın altında kaldığı anlaşılmakta” ifadelerini kullandı.

Hızlı ve yoğun personel alımlarında 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle 3 bin 932 hâkim/savcının görevine son verilmesinin etkili olduğunu kaydeden Esen, “Toplu alımların sadece görevlerine son verilenlerden doğan personel açığının kapatılması veya yeni faaliyete geçirilmiş mahkemelerdeki personel ihtiyacını karşılamaya ilişkin olmadığı görülmekte. Zira personel ihtiyacının üzerinde alımlar yapılmıştır” dedi.

Esen, şunları kaydetti: “Yapılacak toplu alımların meslek mensupları arasında olması gereken kıdem farkını ortadan kaldıracağı, aynı kıdemde olan personelin görevlendirilmelerinde güçlüklerle karşılaşılacağı, bu suretle çalışma barışının olumsuz etkileneceği göz ardı edilmemeli. Yapılacak sınavlarla hukuk fakültelerinin en iyi mezunlarının mesleğe kazandırılması sağlanmalı. Hâkim/ savcı yardımcılığı kurulması ve hizmet içi eğitime ağırlık verilmesi gerekmekte.”