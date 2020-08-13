Emekli Tümamiral Cihat Yaycı'dan dikkat çeken çıkış: Bu adalar Yunanistan'a ait değil
Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu: Yaycı, Meis Adası’nın civarındaki ada ve adacıklarla ilgili çok önemli bir iddiayı gündeme getirdi: “Fener Adası ve Kara Ada Yunanistan’a ait değil”
Antalya'nın Kaş İlçesi'ne 1 kilometre uzaklıkta bulunan Yunanistan'a ait Meis adası çevresi, Türkiye ile Yunanistan arasında büyük sorun olmaya başladı. Oruç Reis gemisinin yaptığı araştırma Yunanistan'ın bölgeye gemilerini göndermesiyle iki ülke arasında da gerilim tırmandı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı eski Kurmay Başkanı emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Meis adasıyla ilgili Yunanistan'ı kızdıracak önemli bir iddiayı gündeme getirdi. Yaycı, “Meis Adası hariç bölgedeki diğer ada, adacık ve kayalıklar üzerinde Türkiye'nin egemenliği devam ediyor.
Bu gerçeklik Yunanistan'ın Meis Adası'nın münhasır ekonomik bölgesi olduğuna dair iddiasını da ortadan kaldırır. Çünkü Fener Adası ve Kara Ada, Meis Adası'nın bu bakımdan batı, güney ve doğusunu kapatmaktadır ve bu adalar Yunanistan'a ait değildir” dedi.
* Cihat Yaycı, “Paris Antlaşması'na bakılmalı. Adalar Osmanlı'nın halefi T.C.'ye geçmiştir” dedi.
Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Yaycı, şunları söyledi:
“Eğer Meis Adası dışındaki adalar üzerindeki İtalyan egemenliği 1947 Paris Barış Anlaşması ile sona erdirilmiş ise o zaman orijinal sahibi Osmanlı Devleti'nin halefi Türkiye Cumhuriyeti'ne geçmiş olması gerekir. Bu durumda, Meis Adası hariç bölgedeki diğer ada, adacık ve kayalıklar üzerinde Türkiye'nin egemenliği devam ediyor.”
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