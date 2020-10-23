Emniyetle müftülüğü karşı karşıya getiren kriz park alanının iptaliyle çözüldü

23 Ekim 2020 Cuma, 15:04

Kartal İlçe Müftülüğü, belediye seçimlerinden yaklaşık iki buçuk ay önce, 14 Ocak 2019 tarihinde, İstanbul Büyükşehir Belediye'sine (İBB) başvurarak Emniyet Müdürlüğü’ne tahsisli, 10377 ada, 362 No’lu parselle ilgili imar planı değişikliği istedi. Arazinin 3 bin 600 metrekarelik kısmının, cami alanı olarak planlanması için Müftülüğün yaptığı plan değişikliği teklifi, 12 Eylül 2019'da İBB Meclisi’nde oybirliği ile kabul edilmişti.

Ancak bu plan değişikliğine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Milli Emlak Daire Başkanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nden itiraz geldi. Plan değişikliğine yapılan itirazlar İBB Meclisi’nin ekim ayı toplantılarında ele alındı.

ÖZEL HAREKAT VE ÇEVİK KUVVET İÇİN YERLEŞKE

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kendilerine tahsisli olan ve halen kendilerinin kullandığı arazinin imar planlarının değiştirilmesine karşı yaptığı itirazda özetle şu görüşler ifade edildi:

“Taşınmaz üzerinde 45 bin personelimize dönemler halinde ileri sürüş teknikleri kursları verilmektedir. Söz konusu taşınmaz üzerine Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonlarda ele geçen eşyaların muhafazası için depo yapılması planlanmış ve proje çalışması devam etmektedir. Ayrıca bölgede meydana gelen olaylara kolay müdahale edilebilmesi için Özel Harekat ve yeteri kadar Çevik Kuvvet Personelinin de bir arada bulunabileceği bir yerleşke planlaması devam etmektedir.”

Milli Emlak Daire Başkanlığı da söz konusu arazinin Emniyet Müdürlüğü’ne tahsisli olduğunu, Emniyetin olumlu görüş alınmadan yapılacak plan değişikliğine itiraz ettiklerini bildirdi.

Milli Eğitim Müdürlüğü ise, bölgenin okula ihtiyacı olduğunu, arazinin cami olarak ayrılan kısmı dışındaki bölümün de kendilerine tahsis edilmesini istedi. Milli Eğitim Müdürlüğü itiraz yazısında ayrıca söz konusu yerin eğitim alanı olarak düzenlenmesi için daha önce yaptıkları başvurunun dikkate alınmadığını da anımsattı.

İBB MECLİSİ GERİ ADIM ATTI, PARK ALANI CAMİ VE OKULA ÇEVRİLDİ

İBB Meclisi, üç koldan gelen itirazlar üzerine konuyu yeniden görüştü. Meclis çözümü, söz konusu arazinin doğusunda bulunan park alanını iptal etmekte buldu. Cami ve okul alanının park alanına kaydırılmasıyla ilgili İmar Komisyonu Raporu Meclis’te oybirliğiyle kabul edildi.